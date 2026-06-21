收近$1.7萬天價煤氣單！女生：看賬單天塌　網民猜：抄錶後補差額

緊記要養成定期報煤氣錶的習慣！有港女生於網上發文分享1張近1.7萬港元的天價煤氣單，直言「一看賬單天塌了」，她也不是第一次租房退租處理煤氣問題，以前上學經常會煮飯，從來沒見過這麼大的差額。



網民猜測，女生沒報錶致抄錶後需要補交差額或漏煤氣，「你之前沒有報錶，抄錶員沒能到你家抄錶，會估錶，所以現在補回4年少付的錢」、「快去檢查一下是不是漏煤氣了，之前我家就說煤氣費超貴，發現是外牆的煤氣管道漏煤氣了」。



有港女生於網上發文分享1張近兩萬港元的天價煤氣單。（小紅書圖片）

該女生於小紅書以「香港離譜的兩萬塊煤氣單」為題發文表示，「求問萬能網友有碰到類似情況嗎？退租讀錶是師傅自己讀的，最後一看賬單天塌了」。照片見到，女生今年6月煤氣費高達16,937.8元。

港女生收近兩萬天價煤氣單：天塌了

女生指出，她家有3位家庭成員，主要使用煤氣熱水器，「這也不是第一次租房退租處理煤氣，以前上學還要經常做飯，從來沒有這麼大的差額」，又提到現時是「工作黨、不做飯」，認為「不至於差這麼多」，但也透露一直按估計讀數繳交煤氣費，「確實幾次租房都沒有讀錶習慣，之前沒有遭遇過這麼大差距，無法判斷是否合理」。

該女生表示，「求問萬能網友有碰到類似情況嗎？退租讀錶是師傅自己讀的，最後一看賬單天塌了」。（《奶酪陷阱》劇照）

網民估：一直沒報錶，抄錶後補差額

有網民猜測，「因為你自己一直沒報錶，所以他的估算讀數一直沒修正，可能你入住的時候是夏天，所以洗澡洗的沒那麼熱，他的估計讀數就一直按低的估下去了，冬天你用的多的時候也是收你夏天的錢，你可以回想一下之前煤氣費是否每個月都差不多？」、「我看完覺得可能你洗澡習慣長時間開着用得比較多吧，反正是自己用的，該交就交，沒吃虧就行」、「如果開戶是新的，那差額應該就是你們自己用掉的了」。

因為你自己一直沒報錶，所以他的估算讀數一直沒修正。 網民猜測天價媒氣單原因

有網民建議，「定期查看或者自己報錶，這應該是你4年來少交的煤氣費，只不過一次補回加起來金額是真的大」，有網民則說若家中是安裝新式煤氣錶，可使用自動報數功能，「又要提1次，煤氣手機APP和煤氣錶做配對後，每月只要手機靠近煤氣錶就能自動報數，APP叫towngas metering」。

有網民猜測，「因為你自己一直沒報錶，所以他的估算讀數一直沒修正，可能你入住的時候是夏天，所以洗澡洗的沒那麼熱，他的估計讀數就一直按低的估下去了，冬天你用的多的時候也是收你夏天的錢」。（AI生成圖片）

市民可如何向中華煤氣報讀煤氣錶度數？

中華煤氣（Towngas）網頁提到，抄錶員會定期到客戶府上抄讀煤氣錶度數，若未能抄錄度數，將根據客戶以往煤氣用量紀錄而評估該月之用量。客戶報讀煤氣錶時，要抄下煤氣錶上左至右白色數字，勿報讀紅色數字。

中華煤氣（Towngas）網頁提到，客戶報讀煤氣錶時，要抄下煤氣錶上左至右白色數字，勿報讀紅色數字。（中華煤氣網頁截圖）

客戶可經5種方法報讀煤氣錶度數，包括登入網上客戶中心、煤氣賬單上報錶二維碼、手機應用程式iPhone / Android、24小時報錶熱線2880 5522或煤氣智能報錶。

為給客戶帶來更大方便，中華煤氣已推出「報錶提示服務」，透過手機應用程式或電郵提示客戶在指定日期報讀煤氣錶度數。當客戶接到手機應用程式之提示或電郵後，只須按照有關指示，便可完成報錶程序，簡單快捷。

中華煤氣（Towngas）網頁提到，抄錶員會定期到客戶府上抄讀煤氣錶度數，若未能抄錄度數，將根據客戶以往煤氣用量紀錄而評估該月之用量。（資料圖片）

若察覺或懷疑煤氣洩漏應怎辦？

此外，中華煤氣網頁亦提到，如察覺或懷疑煤氣洩漏，請即遠離有煤氣味的地點，並致電煤氣24小時緊急事故熱線 2880 6999 。

（小紅書 / 中華煤氣）

睇多啲：天價煤氣單！應繳金額高達$XXXX 港男：唔好玩啦

煤氣賬單金額若有異常，應盡快向煤氣公司查詢。有港男於網上分享日前收到1張天價煤氣賬單，最新一期煤氣費竟高達4位數，數字十分驚嚇，他問網民「係點計出嚟㗎？」。



網民紛紛猜測是樓主一直沒報錶致估計用量出錯，又或家中出現漏煤氣情況，建議盡快聯絡煤氣公司，安排專業人員上門檢查，「你要睇下個咪錶同張單係咪一樣度數，有時煤氣公司你太耐冇報咪錶，佢就估計你用幾多，因為我嗰時佢都收多咗我錢」、「多數係煤氣喉錶位附近，熱水爐喉開關位，同煮食爐喉開關位漏煤氣」。

