煤氣賬單-$6231瘋傳│小紅書女1招獲退錢　提醒：千萬別忽略這事

煤氣費竟然是「負數」，即媒氣公司要向客戶「退錢」？有女生於小紅書發相發文，顯示其最新1期煤氣費賬單金額是「-6231.48元」，即獲煤氣公司退錢6,000多元。她更透露煤氣費「負數」原因，提醒一定「不要忽略1件事」，又直呼「TGC（煤氣公司）你好嘢，欠的是真還啊」。網民看過帖文震驚，也有人分享同類經歷，聲言獲退回逾萬元。



有女生於小紅書發相發文，顯示其最新1期煤氣費賬單金額是「-6231.48元」，最終真的獲退錢。（AI生成圖片）

天價煤氣費見慣不怪，但竟然有「負煤氣費」？該女生於小紅書以「煤氣公司欠我6000多的煤氣費」為題發相發文，留言：「TGC你好嘢，欠的是真還啊！」

煤氣賬單「-$6231」 小紅書女1招獲退錢：不要忽略

從樓主上傳最新1期煤氣費賬單見到，上期直至2025年8月2日煤氣錶估計讀數為1730度，而經8月21日抄錶讀數後，今期直至2025年9月2日讀數煤氣錶估計讀數為1305度，即估計讀數比上一期少425度，需要退回多收款項，故連同其他款項，今期煤氣收費總額為-6231.48元，當中-6230.93元撥入下期，並列明「毋須繳付此賬單」。

樓主上載煤氣單顯示，今期煤氣收費總額為-6231.48元。（小紅書）

樓主於小紅書分享事件。（小紅書）

樓主解釋，煤氣費「負數」原因是有媒氣公司職員「上門對賬」，即上門抄錶，提醒其他人千萬不要忽略，否則可能多收大筆款項，「我們是物業安排的，1年1次。他在工作日工作時間來敲門，有人在就進來，沒人在就走了。所以說大家不要忽略1年1度的上門對賬啊，分分鐘就是一大筆的錢」。

樓主解釋，煤氣費「負數」原因是有媒氣公司職員「上門對賬」，即上門抄錶，提醒其他人千萬不要忽略。（小紅書）

網民震驚：幾年不用付煤氣費了

網民看過「負煤氣賬單」震驚，「估錶估多咗咁多？」、「可以慢慢扣，可能幾年不用畀了」。也有人分享同類經歷，聲言獲退回逾萬元，「我家收樓到入住，半年內沒人住，每次煤氣費都要上千元」、「無人抄錶，估錶，報返錶數煤氣公司之後會扣減」。亦有網民建議網上報錶，以防估數不準確，「我每期賬單到都會網上報錶，就不會多收／少收錢」。

另有網民疑惑，「煤氣公司估計你1個月用量13度，但多交了425度。即大概3年沒有用煤氣。空置去咗移民？」，樓主則解釋，「屋企少開火啊，都係開電磁爐煮下」。