貨櫃車撞歪交通燈！紅綠燈秒逆轉　私家車被迫「衝燈」影片瘋傳

明明綠燈，轉眼變成紅燈？交通燈號轉變之快，有時令司機措手不及。網上近日流傳1段「車Cam」翻拍影片，長約10秒，可見事發地點是在湖北荊州，當時是5月28日中午12時許，左邊有1輛寫上「Cosco」（中國遠洋海運）的大型貨櫃車在路口轉左，其他車輛原本可以按照綠燈直駛，但貨櫃車轉彎需時，加上貨櫃較長，所以其他司機選;大擇等候，以免「跟車太貼」。



沒料到，當貨櫃車即將完成轉彎之際，車尾卻碰撞到路中的移動式臨時紅綠燈‌，由於交通燈設有車輪，當場被撞至轉動了90度，令原本看到綠燈的方向變成看到紅燈，其他方向的車輛司機看到旳燈號亦逆轉，結果車Cam拍到前方私家車「衝紅燈」駛走，而鄰線有貨車為安全計則「遵守燈號」停車。



左邊有1輛寫上「Cosco」（中國遠洋海運）的大型貨櫃車在路口轉左，其他車輛原本可以按照綠燈直駛，但因貨櫃車車身較長，其他司機寧願等候。（網上影片截圖）

網民：明明綠燈，轉眼變成紅燈

影片在各大社交平台瘋傳，更吸引許多香港網民留言嘲笑，當中有人引用歌女鄭融的《紅綠燈》歌詞，笑指「明明綠燈，轉眼變成紅燈」、「抬頭前望去對面馬路如此吸引」、「搵鄭融」、「佢家下綠色燈，又變返做紅色燈，佢家下紅色燈，望下望下變返綠色燈」，許多內地網民則笑言「荊州！這回連孔明也笑死」、「撥亂反正？」。

荊州！這回連孔明也笑死！ 內地網民

貨櫃車車尾碰撞到路中的移動式臨時紅綠燈‌，令交通燈轉動了90度，原本綠燈的方向變成紅燈，。（網上影片截圖）

荊州闖紅燈‌ 記‌6分‌兼罰款‌200人民幣

荊州關於衝紅燈的處罰標準與全國記分規則一致，1次記‌6分‌，同時罰款‌200人民幣（約226港元），內地駕駛證記分周期為12個月，滿分為12分，由初次領取駕駛證當日起計算。私家車司機如在1個記分周期內累積記分未達12分，同時繳納相關罰款，周期屆滿後記分會清除，新周期恢復12分；如尚有罰款逾期未繳，相關記分會轉入下一周期。若一個周期內累積記滿12分，公安交管部門會扣留其駕駛證，司機必須參加滿分學習課程及考試，考試合格和繳清罰款後，司機記分清除，同時獲發駕駛證。

另外，在荊州，司機闖紅燈‌沒有造成人命傷亡，一般僅作行政處罰，不會被刑事控告。

車Cam拍到私家車「衝紅燈」駛走，但鄰線貨車「遵守燈號」停車。（網上影片截圖）

香港衝紅燈 扣5分兼罰款900港元

至於在香港，司機衝紅燈會被罰款900元，同時扣5分。根據運輸署網站，在違例駕駛記分制度下，當司機在任何兩年期間被記的分數累計至指定水平時，便會觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向司機送達一份「違例駕駛記分通知書」，以示警告；若被記10分或以上，司機必須在通知日期起計的3個月內自費修習和完成駕駛改進課程。

香港司機扣15分即停牌

此外，若被記15分或以上，司機可被取消其持有或領取駕駛執照的資格，如屬首次被取消駕駛資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月，以法庭頒發的命令為準。

私家車衝紅燈，遭輕鐵攔腰撞到。（車cam L（香港群組）Facebook / Bosco Chu）

屯門私家車衝紅燈捱輕鐵撞打白鴿轉

香港不時發生涉及衝紅燈的交通意外，2025年2月22日晚上約7時20分，一輛白色私家車原本停在屯門海皇路近輕鐵屯門泳池站的燈口位置，在交通燈號維持紅燈下突然駛前，輕鐵與後車司機響咹警告不果，私家車繼續前行，終被輕鐵攔腰撞至180度「打白鴿轉」。後車男司機不禁慨嘆「瀨嘢……點解會咁樣㗎」，「我呠佢都照去嘅，唉！」，車Cam拍下事發經過。

意外涉及輕鐵及私家車。（真.屯門友 Facebook / Suarez Cheung）

私家車3人輕傷送院

警方當日表示，涉事輕鐵由40歲姓何車長駕駛，由屯門泳池駛往海皇路；私家車則由37歲姓李男司機駕駛，載着一名33歲姓黃女乘客和一名6歲男童，沿海榮路往屯門碼頭方向行駛，途至海皇路與海榮路交界時，私家車疑打算右轉，其間與輕鐵相撞。惟根據現場路面標記，私家車所在的行車線只可左轉。輕鐵車長和私家車司機酒精測試結果均為零度。

（綜合）

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本港馬路設有交通標誌，指示司機駕駛方向。本港有男子在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，顯示今年5月16日下午5時許，相信樓主由深井屋苑碧堤半島一帶駛出，沿右線駛至燈位等候轉燈，右線首位有一輛市區的士，樓主停在其後方位置。惟轉綠燈後，的士未有依燈開車繼續停留，直到轉黃燈其他線沒有車輛時，的士才開車違規左轉離開，樓主則因為被的士阻礙趕不及駛走，無奈停車多等1次交通燈號。



車輛按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

轉綠燈後，左中線車輛依照指示分別轉左和轉右，的士一度稍微駛前，卻立即停下，樓主車輛唯有照做。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車，卻立即轉左，燈號隨即轉紅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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