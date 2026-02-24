北角男子違法駕電動滑板車　衝紅燈人群穿插　網民：累死路人司機

香港法例規定，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具均屬違法。近日網上流傳影片，1名穿白色上衣的男子在北角英皇道涉嫌違法牌駕駛電動滑板車，且未有理會交通燈指示「衝紅燈」，在大批行人過馬路時穿插駛過。



網民看片後紛紛怒轟涉事男子害人害己已，「嘩！咁都得！以後過斑馬線都要睇實路過」、「又要行馬路，又要唔理燈，真係大地任我行，電雞仲要未合法化」、「紅燈唔停車，仲要冇戴頭盔，發生意外時累死啲路人同司機」。



近日網上流傳影片，1名穿白色上衣的男子在北角英皇道涉嫌違法駕駛電動滑板車。（Threads@hellockf0623）

「必須執法道路炸彈！」有網民於Threads轉載該段約1分鐘影片，片主當時於北角英皇道駕駛電單車，前方有名穿白色上衣的男子涉無牌駕駛電動滑板車，男子將多個膠籃疊起放在車上當作座椅坐下，當時不但未有戴上頭盔，更於英皇道與琴行街交界「衝紅燈」。

北角男子違法駕電動滑板車 衝紅燈人群穿插

男子未有理會行人過路處有大批行人在過馬路，直接駛進人群中穿插，途人都要調節步速避開，男子其後繼續向前行駛直至影片結束。

男子未有理會交通燈指示「衝紅燈」，在大批行人過馬路時穿插駛過。（Threads@hellockf0623）

網民籲重罰：累啲揸車嘅司機

網民怒斥，「死咗/傷咗又累啲揸車嘅司機」、「北角周圍都係，就係冇人會捉」、「非法已經響條街大搖大擺，合法咪攞正牌老奉」、「必須重罰」。

男子繼續向前行駛至影片結束。（Threads@hellockf0623）

網民怒斥男子，「死咗/傷咗又累啲揸車嘅司機」。（Threads@hellockf0623）

使用電動可移動工具須先登記及領牌

警方曾多度強調，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

（Threads@hellockf0623）