尖沙咀十字路口私家車停黃格　仲衝紅燈嚇退行人　車cam片瘋傳

近日網上有「車cam」片瘋傳，尖沙咀有黑色私家車在多車的十字路口黃格內停車，繼而在行人過路處「綠公仔」時駛過，情況相當驚險。有網民轉載相關影片公審，更自嘲「恕我見識太少」。



不少網民留言「點解會停咗喺黃格，前路不通係唔可以入黃格」、「你下次放大車牌」。翻查資料，涉事影片在2023年發生，但近日再在網上被多次轉發瘋傳。



車cam片拍到有黑色私家車停在彌敦道與堪富利士道交界的黃格上。（Threads@manling_money）

車cam片拍到有黑色私家車停在彌敦道與堪富利士道交界的黃格上。（Threads@manling_money）

私家車停黃格 車cam片瘋傳

有網民在Threads上發布影片，從影片可見，一輛黑色私家車正駛至尖沙咀彌敦道與堪富利士道交界的十字路口，並在黃格內停車，由於前後都有車輛駛過，私家車待前面無車便立即前駛進堪富利士道的行人過路處，但當時已是亮起「綠公仔」，亦有行人想步出過馬路，但見私家車駛來便退後。樓主揶揄「當我以為佢已經夠onX，原來可以更……行人路綠燈緊，恕我見識太少」。

私家車隨後駛入行人班馬線，樓主指當時是「綠公仔」。（Threads@manling_money）

私家車隨後駛入行人班馬線，樓主指當時是「綠公仔」。（Threads@manling_money）

私家車隨後駛入行人班馬線，樓主指當時是「綠公仔」。（Threads@manling_money）

影片引來不少網民留言，批評私家車駕駛態度有問題，「好危險呀」、「黃燈都衝咗啦，不准停你覺得佢會理？」、「點解會停咗喺黃格，前路不通係唔可以入黃格」、「你下次放大車牌」。

黃格停車可罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第10條，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格路口，除非他能立即將該車輛完全駛出該黃色方格路口，無合理辯解而違反條文或規定即屬犯罪，可處罰款2,000元。