葵芳男警署外衝紅燈！不滿司機響咹疑舉中指　網民鬧衰：好人難做

行人衝紅燈過馬路，被司機響咹提醒，竟然反指駕駛者不是？有司機在社交平台上傳「車Cam（行車紀錄）」公審，指駛經葵芳某行人過路處時，遇到有男子無視交通燈號「紅色人像」亮起標誌並橫過馬路，於是急煞避撞並響咹提醒，卻遭對方貌似「舉中指」以示不滿。網民批評男子「惡人先告狀」，「最憎啲戇X，明明自己唔啱先，仲有面X」，又留意到事發地點正是警署外，揶揄「佢都幾大膽」。



根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何人無合理辯解而違反條例，可被罰款港幣2,000元。



葵芳有途人過馬路時衝紅燈，不滿被司機響咹，疑似「舉中指」以示不滿。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

該司機在threads帳號「hei_gd3」上傳長約20秒影片，質疑「師兄不如試下行過嚟X，縮埋一邊攞尾彩真係好X」。片中顯示，事發於5月18日晚上8時許，樓主正從葵芳的葵富路左轉入葵義路、即葵涌警署對出一個行人過路處，當時行人過路處的交通燈號顯示為紅燈，而樓主行車路段的交通燈號顯示為綠燈。

途人過馬路衝紅燈 不滿被司機響咹疑「舉中指」

但1名男途人無視交通燈號直接橫過馬路，樓主於是急煞避撞並響咹提醒，可惜對方未有「領情」，反而對其方向疑似舉中指，樓主氣憤下對車外怒罵「係咪唔識睇（行人過路燈）公仔呀？係咪想俾人車死呀」。

樓主當時準備從葵富路左轉入葵義路。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

行人過路處的交通燈號顯示為紅燈，樓主行車路段交通燈號則顯示為綠燈。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

有男子無視交通燈號橫過馬路，樓主只能急煞避撞並響咹提醒。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

男子之後竟向樓主方向疑似「舉中指」。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

樓主向車外途人怒罵，「係咪唔識睇（行人過路燈）公仔呀？係咪想俾人車死呀」。（「threads@hei_gd3」影片截圖）

網民嘆好人難做：明明自己唔啱仲有面X

許多網民紛紛批評衝燈男子，「好笑嘅係，隔籬係警署」、「佢都幾大膽，喺正差館出面衝紅燈」、「最憎啲戇X，明明自己唔啱先，仲有面X」、「可能佢覺得自己好型」、「係都要攞尾彩博你唔X佢，今次踢到鐵板啦」、「好人真難做！師兄（樓主）你已經好好㗎喇」、「遲早有人送佢上路」、「響咹叫阿sir出嚟收錢」。

（threads@hei_gd3）