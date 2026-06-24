港鐵夫婦嬰兒車泊通道　短裙女兒坐BB車抬腳　乘客勸告被駁斥惹議

在公眾地方須注意個人行為有否影響他人。有港鐵乘客於網上發文公審乘搭東鐵綫頭等車廂時遇到的1對夫婦，指他們上車後將嬰兒車停泊在通道中央，目測約7至10歲的女兒穿短裙、屈膝抬腳躺在嬰兒車內。



樓主要求該對夫婦將嬰兒車停泊在輪椅位，女子欲搬開卻遭丈夫制止，其間奶瓶不停掉在地上，手抱嬰兒不斷喊叫亦未能安撫好。樓主又感嘆附近乘客卻未有出聲幫口勸說。



有港鐵乘客於網上發文公審乘搭東鐵綫頭等車廂時遇到的1對夫婦，指他們上車後將嬰兒車停泊在通道中央，目測約7至10歲的女兒穿短裙、屈膝抬腳躺在嬰兒車內。（Threads@zzzelia_haha）

該港鐵乘客於Threads發文表示，晚上下班後身心疲累，乘搭東鐵綫頭等車廂時卻遇上1對「X街夫婦」，他們上車後將嬰兒車停泊在通道中央，而目測約7至10歲的女兒躺在嬰兒車內，穿短裙屈膝抬腳，令她感到尷尬。

港鐵夫婦嬰兒車泊通道 女兒穿短裙抬腳洩春光

樓主要求該對夫婦「喂，唔好咁泊車，泊返去側邊傷殘位（輪椅位）」，女子起身欲搬開，卻遭丈夫制止，「不要理她！我每次都這樣放，哪有問題！你給我坐下！坐下！別弄！」，女子於是坐下。

女子起身欲搬開嬰兒車，卻遭丈夫制止，「不要理她！我每次都這樣放，哪有問題！你給我坐下！坐下！別弄！」。（《夫妻的世界》劇照）

夫婦被勸告反駁斥：不停話無事

樓主指出，整趟車程一直被該男子「怒睥」，「兩公婆又不停跌奶樽落地，又安撫唔到個手抱嬰兒，狂嗌狂叫，唯一係好彩佢哋電話睇片無開埋聲」。

樓主續說，其間女兒向着她「戙高腳」，她向女子反映，但對方「不停話無事」，樓主不滿說「我叫你將架車泊埋係費事人人望到佢，你咁做人阿媽由佢俾人望？」，女子堅稱沒問題。

樓主續說，其間女兒向着她「戙高腳」，她向女子反映，但對方「不停話無事」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

樓主對附近乘客視而不見感可悲

樓主直言，「我真係好X反眼，到站即落車」，最可悲的是附近乘客視而不見，明明下車時被嬰兒車阻擋到也未有出聲，「有個阿伯行到唔穩，寧願攝住過都唔出聲！」。

樓主無奈說，「呢種視而不見好X可悲。既然佢哋唔X面懵，就擺上來一齊睇，我就無眼睇了」。

樓主直言，最可悲的是附近乘客視而不見，明明下車時被嬰兒車阻擋到也未有出聲。（資料圖片）

網民：有啲咁嘅父母，哀哉！

網民批評，「真係毫無廉恥」、「有啲咁嘅父母，哀哉！」、「香港愈來愈少人出聲，自私X愈來愈多」，又讚揚樓主，「當時有出聲，你好叻！」。

不少網民認為嬰兒車內的女兒已非嬰兒，坐嬰兒車並不合適，「坐bb車嗰個女就咁望落同普通女人冇乜分別，邊度bb」、「咁大個仲坐bb車，佢哋真係面皮厚過恐龍」、「咁大個坐落bb車自己唔覺尷尬架咩，到底點教出嚟」、「睇落個BB車應該係載夫婦手上個B？至於點解個大女瞓喺架BB車，唔另外搵位坐就真係神奇嘅」。

（Threads@zzzelia_haha）

睇多啲：港鐵伯伯不排隊擠進車廂 目擊乘客不齒變跟風

搭港鐵也悟出道理？有港鐵乘客於網上發文表示，日前傍晚約6時半下班高峰時間，屯馬線美孚站月台擠滿候車乘客，當大家守秩序排隊時，有位伯伯卻繞過隊伍擠進逼狹的車廂，他當刻驚嘆伯伯「嘩，咁都得」。但當等到第三班列車到達，車廂仍擠滿人、其他候車乘客並無意欲逼進去的時候，他就做了伯伯相同行為。



樓主稱，這刻才醒覺「原來唔好似個伯伯咁，根本上唔到車」，認為伯伯一定有多年經驗累積，「佢知道呢啲咁逼嘅位，唔係個個想上，而佢又唔想排隊，亦唔介意去逼，所以就一X上咗車」。



有港鐵乘客於網上發文表示，日前傍晚約6時半下班高峰時間，屯馬線美孚站月台擠滿候車乘客。（Threads@heyho044444）

樓主說，當大家守秩序排隊時，有位伯伯卻繞過隊伍擠進逼狹的車廂，他當刻驚嘆伯伯「嘩，咁都得」。（Threads@heyho044444）