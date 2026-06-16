【港鐵／安全守則】乘搭港鐵切勿衝門，免生意外。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵油麻地站有一家四口於列車響起「嘟」聲關門時，加速起跑想衝入車廂，結果只有帶頭的大叔成功進入車廂，後面女子拖着小朋友踏入車廂時，車門幾乎夾着她們，女子即時向後退出車廂，小朋友也被拉走及被手肘擊中跌在地上。衝門失敗後，女子露出無奈表情目送列車離開，直至影片結束，也沒有看跌倒的小朋友一眼。



網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「搭港鐵好似走難咁樣」、「嘟嘟聲（關門提示聲）就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行, 不是撞閘！」、「真係好危險」。也有不少網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。



港鐵油麻地站有一家四口衝門，結果有兩人被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

「上唔到咪等下架囉，使唔使咁呀？」有網民於6月14日在Threads發布影片，顯示港鐵油麻地站有一家四口在列車響起關門提示時，仍加速起跑想衝入車廂。

港鐵油麻地站一家四口衝車門

影片長11秒，當時港鐵油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲，這時月台上有一家四口與列車仍有5步左右距離，但他們未有選擇停下等下一班列車，而是加速想衝入車廂。

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

女子拉小孩衝門被夾中後退 小孩跌倒

帶頭的大叔一馬當先衝入車廂，隨後伸手擋着車門，以普通話叫後面的人「快快快」，女子於是加快步伐拉着小男孩想衝入車廂，惟女子半步踏入車廂時，車門及幕門已差不多關上，女子和小男孩同時被幕門夾中，女子即時拉走小男孩一同後退，其間手肘擊中小男孩，小男孩最終失平衡跌倒地上。

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子目送列車離開

列車關門後，女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩，似乎沒擔心小男孩情況。

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

網民批衝門危險離譜

網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「真係好危險」、「搭地鐵好似走難咁樣，好似驚上唔到架車唔知點咁」、「不要撞門，列車壞了影響很多人！」、「嘟嘟聲就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行，不是撞閘」、「香港地鐵嘅班次咁密，真係有必要冒風險去慳嗰幾分鐘咩？」。

網民對女子反應感心寒：一眼都無望到個仔有無事

也有網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「0%理會小孩」、「呢個女人做大人好應該拖實自己小朋友，保護佢，搭唔到呢班地鐵咪等下一班地鐵，搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。

不過也有網民認為不應苛責，「人哋係遊客，點解係都要用你哋香港人熟悉香港文化嘅思維去評估人哋。其實香港人自己都好鍾意趕車，就算兩三分鐘一班都要趕」、「其實香港人咁衝都唔少，但帶着小朋友，好心慢慢嚟」、「好多香港嘅阿叔阿嬸都係，好心啦，兩三分鐘就一班車，何必呢」、「見過1次個仔上唔到車，成隻手夾住得個手指喺車卡入面，個人喺月台，個門開返佢上車，我見到佢驚到喊，但係成家人都無理佢」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@v6b_zx4329）