港鐵伯伯不排隊擠進車廂　目擊乘客不齒變跟風：唔咁根本上唔到車

搭港鐵也悟出道理？有港鐵乘客於網上發文表示，日前傍晚約6時半下班高峰時間，屯馬線美孚站月台擠滿候車乘客，當大家守秩序排隊時，有位伯伯卻繞過隊伍擠進逼狹的車廂，他當刻驚嘆伯伯「嘩，咁都得」。但當等到第三班列車到達，車廂仍擠滿人、其他候車乘客並無意欲逼進去的時候，他就做了伯伯相同行為。



樓主稱，這刻才醒覺「原來唔好似個伯伯咁，根本上唔到車」，認為伯伯一定有多年經驗累積，「佢知道呢啲咁逼嘅位，唔係個個想上，而佢又唔想排隊，亦唔介意去逼，所以就一X上咗車」。



有港鐵乘客於網上發文表示，日前傍晚約6時半下班高峰時間，屯馬線美孚站月台擠滿候車乘客。（Threads@heyho044444）

該港鐵乘客於Threads發文發片，他6月16日傍晚6時33分在港鐵屯馬線美孚站月台排隊候車，當時正值下班高峰時間，月台擠滿了乘客，突然有位伯伯竟「無視人群，直接繞過隊伍，直插車廂」，與此同時其他候車乘客不為所動，並無意欲擠進逼狹的車廂，但他在心中默默驚嘆伯伯「嘩，咁都得」。

港鐵伯伯下班高峰不排隊擠進車廂

樓主續說，不久後迎來了第二班列車，但車廂仍然超負荷，「我根本冇可能進入，我前面嘅人更加係冇郁過」，於是拍下月台逼得水泄不通畫面。

樓主說，當大家守秩序排隊時，有位伯伯卻繞過隊伍擠進逼狹的車廂，他當刻驚嘆伯伯「嘩，咁都得」。（Threads@heyho044444）

目擊乘客不齒變跟風：唔咁根本上唔到車

第三班列車到達時，樓主見到電子熒幕顯示他所在位置的第四卡車廂為逼狹的紅色，「我心諗今鋪XX，唔使返屋企」，車門打開後只有兩個人下車，並只有1個身位可再擠進去，他看着其他候車乘客不為所動，「我不禁思考，其實係咪入得㗎呢？」，然後就做了伯伯相同行為。

樓主指出，當時站在他身旁的婆婆「甚至乎仲用手指指住嗰個位嘅方向，好似叫我快啲入去咁」，他忽然醒覺「原來唔好似個伯伯咁根本上唔到車，呢個都係伯伯嘅多年經驗累積，佢知道呢啲咁逼嘅位，唔係個個想上，而佢又唔想排隊，亦唔介意去逼，所以就一X上咗車，好波」，但也「戴頭盔」笑言「其實我都唔知佢係咪咁諗」。

樓主表示，當等到第三班列車到達，車廂仍擠滿人、其他候車乘客並無意欲逼進去的時候，他就做了伯伯相同行為。（Threads@heyho044444）

網民：唔想上就企埋一二邊，伯伯無問題

網民留言表示，「人哋做就反白眼，自己做就心靈雞湯，聖靈感召」、「上到就上，想上就上，唔想上就企埋一二邊，伯伯無問題」。

有網民指出，「屯門、元朗、天水圍、錦上路，呢10幾年多咗咁多居屋、公屋、私樓，係已經飽和晒，繁忙時間唔加密根本美孚非常難上車，南昌係轉車站都叫好上啲」。

有網民建議，「呢個時間走，我會去南昌坐倒頭車算」、「所以都話，即使有地鐵呀，我寧願坐巴士或者小巴，可以有得坐住瞓覺返屋企」。

（Threads@heyho044444）

睇多啲：有片│港鐵一家四口衝門！拖幼兒硬闖被夾跌倒

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵切勿衝門。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵油麻地站有一家四口於列車響起「嘟」聲關門時，加速起跑想衝入車廂，結果只有帶頭的大叔成功進入車廂，後面女子拖着小朋友踏入車廂時，車門幾乎夾着她們，女子即時向後退出車廂，小朋友也被拉走及被手肘擊中跌在地上。衝門失敗後，女子露出無奈表情目送列車離開，直至影片結束，也沒有看跌倒的小朋友一眼。



網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「搭港鐵好似走難咁樣」、「嘟嘟聲（關門提示聲）就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行, 不是撞閘！」、「真係好危險」。也有不少網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。



油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

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