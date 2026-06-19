港鐵乘客入閘遭女子「逆線撞開出閘」疑逃票　港鐵：正處理查詢

【港鐵／逃票】乘搭公共交通工具必須購票及按規矩出入閘，惟有港鐵乘客在社交平台貼相公審，指在港鐵尖東站拍卡入閘時，遇到3名男女疑似逃票，其中1名女子更趁她入閘時，疑故意「衝向我個閘位」，企圖逆向撞開她以便出閘。雖然該名女子堅稱有購買車票，只是「出唔到（閘）」，但樓主拒信解釋，立即通知職員和報警。



樓主質疑港鐵職員沒有翻查閉路電視，當疑似逃票女子經過時亦沒有主動查票，如同縱容；而警方則指在現場沒有發現相關人士，所以未能執法。樓主對於有人疑似逃票但沒有方法查證制止，嘲諷表示「咁港鐵唔使安裝閘機，人人自出自入就得啦」。



港鐵回覆《香港01》表示，已接獲有關個案的乘客查詢，目前正在處理中。港鐵提醒乘客須繳付正確車資乘車，並會不時於港鐵範圍內進行查票工作，以保障已繳付正確車資乘客的權益。



有港鐵乘客公審有女子疑逃票，指拍卡入閘時遭對方「逆線撞開出閘」。（「threads＠celia___law」圖片）

搭港鐵入閘稱遭女子「逆線撞開出閘」 乘客公審疑逃票

「小心呢3個人，撞飛人去逃票出閘」，有港鐵乘客在threads帳號「celia___law」公審，指在尖東站拍卡準備入閘時，在進入閘機期間被相中藍衣短髮女子「逆線撞開我出閘」，不滿對方疑似逃票兼撞人行為，表示「真心躁底」。樓主指當時附近並無任何港鐵職員，感嘆「難怪咁多人逃票唔付款！」。

樓主公審相中3名男女疑似逃票，不滿港鐵職員處理手法，認為等同縱容逃票行為。（「threads＠celia___law」圖片）

樓主指，當時有開聲制止該女子，對方表示不明她意思，強調自己「有買票只係出唔到」，她不信對方解釋，質疑「有票出唔到正常邏輯都係搵職員處理，點會咁賤格撞開人逆線出閘！」。

不滿港鐵職員處理手法 乘客：難怪咁多人逃票唔付款

樓主之後通知港鐵職員和報警，但就不滿有職員收到反映後，即使涉事女子從對方旁邊經過都沒有上前查票，亦拒絕翻查閉路電視，反而是回到客服中心，故揶揄「啲鏡頭裝飾品咁」；而警方則指沒有在現場發現相關人士，所以未能執法，對此解釋亦覺得不解，「我入咗閘，佢喺閘外，我點可能阻到佢走呀，我跳返出閘出去攔呀，佢同行3人點都唔會攔截到吧」。樓主認為等同縱容逃票，「咁港鐵唔使安裝閘機，人人自出自入就得啦」。

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。（資料圖片）

港鐵逃票最高可被罰款5,000元

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。

相關文章：東鐵頭等3男女逃票斷正！求情指不清楚：太坑人了 職員做法獲讚

【港鐵／逃票／頭等車廂／香港旅遊／避雷】乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，上車前須再拍卡，否則隨時罰款1,000元。本港社交平台Threads流傳相片，港鐵東鐵綫粉嶺站有3名男女乘搭頭等車廂無拍卡「斷正」，被職員帶下車處理，其間求情指不清楚是頭等車廂，又慘呻「太坑人了」。



事件引來網民熱議，大讚港鐵職員「做得好」，質疑3男女「博大霧」，「詐傻扮懵」、「唔好玩啦，（頭等車廂）啲座位完全唔同」。但亦有網民相信只是「無心之失」，不宜苛責，同時建議港鐵加強宣傳，「其實遊客真係容易中招，因為真係唔明顯，拍卡機喺後面條柱」、「好多人第1次唔知道」。



乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，記得上車前再拍卡，否則隨時罰款1,000元。（資料圖片）

3男女乘東鐵頭等車廂無拍卡「斷正」 慘呻「太坑人了」

「粉嶺站又捉到3個搭頭等無拍卡」。有網民於5月11日在Threads發布相片，指在港鐵東鐵綫粉嶺站目擊3名男女乘搭頭等車廂無拍卡，被職員查獲，其間有人求情表示「我不清禁這是頭等（車廂）」、「太坑人了」。

相片見到，現場為粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有3名職員正在處理。

粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有多名職員正在處理。（Threads@shameoiy)

粉嶺站月台頭等車廂上落位置站有3名男女，旁邊有多名職員正在處理。（Threads@shameoiy)

網民爭議：詐傻扮懵 vs 無心之失

網民看後質疑這3名男女是「詐傻扮懵」，大讚港鐵職員「做得好」，「好波」、「唔好玩啦，（頭等車廂）啲座位完全唔同」、「唔清楚咪交學費囉」、「扮無辜都冇用」、「地鐵員工頗有耐心，讚！」、「應該日日查」。

不過亦有網民估計只是「無心之失」，不宜苛責，「其實遊客真係容易中招，應該每個門整度閘，拍卡過閘」、「好多人第1次唔知道，地鐵應該加強多些指示或排隊地方加強宣傳」。另有網民認為應取消頭等車廂，以免有人誤闖被罰款，「點解唔取消頭等呢？」。

（threads＠celia___law）