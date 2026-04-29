印度男欲領過世姐姐存款 被要求本人到場 無奈挖墳抬遺骸赴銀行
撰文：TVBS新聞網
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規則與人情孰重孰輕？印度一名男子為了領取已故姊姊的存款，在銀行通知必須本人到場，或有證明文件後，竟「挖墳扛遺骸」，頂著烈日步行抵達銀行，震驚當地。
唯一在世親屬 銀行拒絕領錢請求
《新德里電視台》（NDTV）報導，來自鄉村的男子吉圖（Jitu Munda），親姊姊卡卡拉（Kakra Munda）在當地銀行留有19,300盧比（約1,600港元）存款。卡卡拉的丈夫與獨子都在幾年前過世，她本人也在兩個月前過世，吉圖成為她仍在世的唯一親人。
在場村民被這一幕深深震撼：
當吉圖前往銀行希望將姊姊的存款領出時，銀行經理拒絕，表示帳戶持有人必須到場，或是吉圖要提供合法繼承人的文件。然而，吉圖沒有受過教育，不清楚辦理死亡證明或是繼承文件的複雜流程，無奈之下返回。
挖墳扛遺骸到銀行 村民痛批銀行
在無法領錢後，吉圖27日前往火葬場，將姊姊卡卡拉的遺骸挖出，並用白布包裹，頂著烈日和高溫，徒步走到銀行。這幕震驚當地，村民有的目瞪口呆、有的痛哭流涕，大部分人怒不可遏，痛批銀行冷酷，質問：「窮人取回自己的錢就這麼難嗎？」
一位居民表示，銀行本來可以向村長查證吉圖與卡卡拉的身分關係，也可以實地考察，但卻直接將規則凌駕於人情之上，毫無同情心。這件事還驚動警方，介入後接管案件，表示將秉持人道原則處理此案，並要求銀行回應。
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