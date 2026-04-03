攝影師為「藝術」將大象染成粉色　事後3月大象竟離世　網轟冷血

不少創作者打著「藝術」之名，踩在倫理紅線上。近日一組在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，因大象在被塗上顏料的3個月後離世，讓爭議全面延燒。



根據《The Economic Times》報導，俄羅斯攝影師Julia Buruleva去年11月在印度齋浦爾（Jaipur）拍攝一組作品，畫面中一名模特兒坐在全身被塗成粉紅色的大象上，色彩鮮明、風格強烈。照片曝光後迅速在社交平台瘋傳，但也引來大量批評聲浪。

俄羅斯攝影師Julia Buruleva在印度拍攝的「粉紅大象」照片引發關注，因大象在被塗上顏料的3個月後離世，讓爭議全面延燒。（Instagram@julia.buruleva）

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起初，不少網友以為畫面是AI生成或後製合成，直到確認為真實拍攝後，爭議瞬間升溫。Buruleva表示，她在當地停留六周，因齋浦爾有「粉紅城市」之稱，才發想出以單一粉色為主軸的創作概念，並結合當地文化象徵——大象入鏡拍攝。

然而，這樣的「藝術呈現」並未被所有人接受。許多網友直言，創作不該以動物為代價，質疑為何不透過數位技術完成效果，而是直接將顏料塗抹在大象身上。也有人批評此舉「把美感凌駕於倫理之上」，甚至點名當地主管機關與動保團體未及時發聲。

對此，Buruleva出面回應，強調使用的顏料為當地常見、類似節慶用的天然粉末，並稱拍攝前已取得相關許可，也走訪多處大象照護機構，最終選在一座供奉象神的廢棄寺廟進行拍攝。

大象飼主Shadik Khan則表示，這頭名為Chanchal的雌象約65歲，已不再從事載客工作，當天僅短暫塗抹約10分鐘即清洗乾淨，並未對其造成傷害。不過他也提到，這頭大象已於今年2月離世。

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