荃灣眾安街男滿臉血坐路邊　司機：佢自己撞埋嚟　網民：飲多咗？

到底何事「爆缸」滿地血？近日網上流傳1段影片，荃灣眾安街有名操英文男子滿臉鮮血坐在路邊，受傷原因疑頭暈撞向停泊在路邊的車輛，有facebook專頁轉載影片時表示「疑似全港最有誠意碰瓷？」，有網民驚訝道，「哇，佢點撞到咁樣，成灘血喺度」，又猜測「係咪飲多咗啊？」。



警方回覆《香港01》查詢時表示，事發於6月21日晚上9時許，該男子年約50至60歲，報稱意外跌倒，當時有警員巡邏途經了解，案件最終列作「毋須警員協助」。



近日網上流傳1段影片，荃灣眾安街有名操英文男子滿臉鮮血坐在路邊。（Instagram@johnsonyip24）

facebook專頁「試聞錄 TryRecord」轉載1段Instagram限時動態影片，帖文寫道「疑似全港最有誠意碰瓷？司機：架車冇郁，佢自己撞埋嚟！」。

荃灣男滿臉血坐路邊 司機：佢自己撞埋嚟！

影片見到，有名穿灰色上衣的男子坐在路邊，他滿臉鮮血，血液沾污衣領及牛仔褲，身後馬路上亦有灘血漬，有附近餐廳女職員熱心為男子遞上紙巾。

男子坐在路邊，他滿臉鮮血，血液沾污衣領及牛仔褲。（Instagram@johnsonyip24）

男子身後馬路上亦有灘血漬。（Instagram@johnsonyip24）

網民驚訝道，「哇，佢點撞到咁樣，成灘血喺度」。（Instagram@johnsonyip24）

有警員到場了解，重複及確認司機所說，「佢暈暈地，佢自己行自行撞嘅，架車冇郁到」。（Instagram@johnsonyip24）

警員用英文與男子溝通，問「are you ok？」，並表示救護車將會到場。（Instagram@johnsonyip24）

警員到場了解：佢暈暈哋，自己行自行撞

緊接有警員到場了解，重複及確認司機所說，「佢暈暈哋，佢自己行自行撞嘅，架車冇郁到」，然後警員用英文與男子溝通，問「are you ok？」，並表示救護車將會到場。

《香港01》所拍攝影片的片主了解事件，片主表示，他途經眾安街時見到的已是該男子流血坐在路邊，警員到來前，涉事車輛司機不斷向該男子重復強調「係你自己撞埋嚟㗎」、「冇撞你」、「唔好屈我呀」，警員前來不久後他就離開，未有目擊是否有救護車到場。

（Instagram@johnsonyip24 / 試聞錄）

睇多啲：藍田多車違泊路窄！城巴無騎線完全逆駕落斜 險撞對頭車惹熱議

香港車多泊位少，如果車輛在馬路違泊，道路空間變得更加狹窄。有司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，長約20秒，可見今年6月21日凌晨2時許，樓主當時沿藍田啟田道駕車上斜，現場只有上斜和下斜共兩條行車綫，樓主如常駕駛，途經藍田分科診所對開時，下斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜，樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。



樓主駕車上斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）