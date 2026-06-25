20歲孕婦摔車遭車輾過　倒地胎死腹中　肇事女司機觀望5分鐘逃去

台灣前日（6月23日)晚發生令人痛心的連環車禍！當地台南市1名懷孕逾30周的20歲孕婦，騎電單車時擦撞前方另1輛電單車後摔倒，後方1輛黑色私家車因來不及煞車，直接從孕婦身上輾過。事發後孕婦倒地，黑色私家車停在路邊，肇事女司機沒有上前施援手，反而留在車內冷眼旁觀約5分鐘，然後開車逃離現場。



救護人員抵達現場時，孕婦已經沒有了呼吸和心跳，經送院搶救後，孕婦成功恢復心跳，但肚內嬰兒不幸胎死腹中。孕婦其後送到深切治療部留醫，尚未脫離生命危險。警方其後拘捕肇事女司機，事件仍待進一步調查。



懷孕逾30周的20歲孕婦駕電單車時，為閃避前方車輛而不慎摔倒，未料後方的黑色私家車來不及煞車，竟直接從孕婦身上輾過。（網上影片截圖）

20歲孕婦摔車後慘遭另1輛車輾過

綜合台灣媒體報道，事發於6月23日晚9時許，現場是台南市北區西門路四段，當時20歲懷孕逾30周的李姓孕婦，正騎着電單車在路上行駛，前方另1輛由許姓女子駕駛的電單車，為躲避旁邊從泊車位駛出的私家車，許女的鐵騎車身稍微偏了一下。從後駛至的孕婦來不及反應，前輪撞上許女鐵騎的車尾，孕婦隨即連人帶車摔在馬路上。此時後方1輛黑色私家車駛至，65歲葉姓女司機因來不及煞車，竟直接輾過孕婦身體，現場頓時出現一地血跡。

許姓女子駕駛的電單車，為躲避旁邊從泊車位駛出的私家車（圖左上），許女的鐵騎車身稍微偏了一下。（網上影片截圖）

後方的孕婦來不及反應，車前輪撞上許女的汽車車尾，孕婦隨即連人帶車摔在馬路上。（網上影片截圖）

後方黑色私家車的65歲葉姓女司機不及煞車，竟直接朝倒地孕婦身上輾過。（網上影片截圖）

後方黑色私家車的65歲葉姓女司機不及煞車，竟直接朝倒地孕婦身上輾過。（網上影片截圖）

事發時，附近熱心民眾為避免孕婦再次受到傷害，隨即將附近店家的鐵馬擺在周圍以作保護。

事發時，附近熱心民眾為避免孕婦再次受到傷害，隨即將附近店家的鐵馬擺在周圍以作保護。（網上圖片）

孕婦傷勢過重 院方被迫「保大不保小」

救護人員抵達現場時，孕婦已經失去呼吸和心跳，隨即緊急送往永康奇美醫院搶救，院方以電擊方法成功讓孕婦恢復心跳。經醫生評估，孕婦體內的胎兒可能已逾30周，需要緊急剖腹，但孕婦傷勢實在太重，醫生被迫採取「保大不保小」的緊急剖腹手術，而男嬰取出時已無生命跡象，不幸夭折。目前孕婦仍在深切治療部留醫，尚未脫離生命危險。

救護人員抵達現場時，孕婦已經失去呼吸和心跳，隨即緊急送往永康奇美醫院搶救，院方用電擊方法成功讓孕婦恢復心跳。（網上影片截圖）

65歲女司機車上觀望5分鐘開車逃去

警方事後翻看附近閉路電視畫面，發現肇事的65歲葉姓女司機，在開車輾過孕婦後，曾將私家車停在路邊，但她沒有下車查看或是協助呼叫救護車，僅在車上冷眼看了5分鐘，然後開車逃離現場。警方通過車牌號碼聯絡到葉婦的兒子，至24日凌晨1時許，葉婦在家人陪同下前往派出所投案。

面對警察的詢問，葉婦聲稱「我知道自己撞人了，但是我實在太害怕了，當時整個腦袋一片空白，實在不知道該怎麼辦了，才停了一下車就開車回家了」。經警方檢測，葉婦不涉酒駕或毒駕。

女司機被移送法辦 警方仍在查清責任

據悉，該名20歲孕婦身上帶有高中學生證，但警方調查後發現她早已輟學，目前處於待業狀態，事發當天是在無駕駛執照下騎電單車上路。

警方為涉案人士錄取口供後，正式依《刑法》的「肇事逃逸罪」和「過失致死罪」將葉姓女司機移送台南地檢署偵辦。不過，警方表示這宗連環車禍目前需進一步調查，以確定整宗事故的責任，除了葉姓女司機外，最初從路邊泊車位切出來的私家車司機、以及閃避該車的許姓女鐵騎士，警方都會通過附近閉路電視畫面，進一步查清楚責任。

（綜合）

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好人好事！有港男在大欖隧道轉車站遇到有女士暈倒，現場眾人紛紛上前協助，他負責報警和救護員聯絡、有人上前扶起暈倒女士、有人亦自願留在原地，陪伴對方等候救護員。他之後因趕乘巴士，便留下聯絡電話，而其他途人事後亦致電，告知女士已被送上救護車，令他放心。



樓主透過事件，大讚港人的人情味和效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得。有網民亦表揚現場施援手的乘客，「其實香港人真係好有愛」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」。



有女子在大欖隧道轉車站暈倒，附近乘客即時施以援手，目擊港男感動分享事件，讚揚港人的人情味。（「threads@jarkrong」圖片）

大欖隧道轉車站遇女子暈倒 目擊港男即報警

該港男在threads帳號「jarkrong」發帖並上傳照片，指日前早上在大欖隧道轉車站趕搭巴士期間，發現有女子暈倒地上，他指當下「內心掙扎應唔應該上前關心」，同時亦擔心「有無伏？」但他之後和相中金髮女士「眼神交流」過後，決定致電999報警求助。

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