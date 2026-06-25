藍田多車違泊路窄！城巴無騎線完全逆駕落斜　險撞對頭車惹熱議

香港車多泊位少，如果車輛在馬路違泊，道路空間變得更加狹窄。有司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，長約20秒，可見今年6月21日凌晨2時許，樓主當時沿藍田啟田道駕車上斜，現場只有上斜和下斜共兩條行車綫，樓主如常駕駛，途經藍田分科診所對開時，下斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜，樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。



樓主駕車上斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

斜方向明顯有多車違泊，突然迎面有一輛路線N29的雙層城巴逆線下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主怒批：我以為自己準備上天堂

樓主等到城巴完全離開，怒批「無X有嘢呀？」，然後才開車，並在帖文表示，「癡X線，被你嚇X死」、「我以為自己準備上天堂」。

樓主立即稍微扭左停車，由於樓主急煞，所以明顯傳出煞車聲。城巴沒有收油稍微扭左，避開樓主車輛，繼續下斜。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議城巴車長行為

影片引來許多網民討論，部份人支持城巴車長，「佢個條線成堆死車，都無辦法唔逆線」、「佢條線都咁多違泊，佢都係迫不得已啫」、「咁嘅路況，巴士車長冇錯」，但亦有網民支持樓主，「巴士扭返去騎中間條線就過到，證明唔需要完全逆線行駛」、「你學車時候，你師傅係教你自己條線有死車，就揸過去對面線？」、「前面有死車，應該係打右燈借線行 ，仲要行中間，唔係完全逆線」。

Google Map實景地圖顯示即使在2024年1月拍攝，現場下斜方向多車違泊，私家車需要騎線借位下斜。（Google Map實景地圖截圖）

Google Map顯示過往多車違泊 其他私家車騎線借位下斜

根據Google Map實景地圖，即使在2024年1月拍攝，現場下斜方向多車違泊，私家車需要騎線借位下斜。

陳家珮今年初駕駛一輛黑色私家車，在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至。（facebook截圖）

汽車專家曾指逆線行車屬危險駕駛

本港不時有車輛逆線行車，新民黨立法會議員陳家珮今年初在灣仔謝斐道逆線行車，被附近車主拍下片段上載至社交平台，引起網民熱議。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培曾表示，逆線行車已非不小心駕駛，屬危險駕駛行為，若不涉及交通意外或不影響其他道路使用者，警方仍會列作危險駕駛罪行作出檢控，通常判處罰款及扣除5分；若涉及交通意外則轉交予法庭處理，嚴重個案甚至會判處取消駕駛資格，即俗稱「停牌」。

陳家珮被網友拍到逆線行車。（facebook截圖）

罰款1萬元及監禁12個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛的最高刑罰視乎程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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本港馬路設有交通標誌，指示司機駕駛方向。本港有男子在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一段影片，顯示今年5月16日下午5時許，相信樓主由深井屋苑碧堤半島一帶駛出，沿右線駛至燈位等候轉燈，右線首位有一輛市區的士，樓主停在其後方位置。惟轉綠燈後，的士未有依燈開車繼續停留，直到轉黃燈其他線沒有車輛時，的士才開車違規左轉離開，樓主則因為被的士阻礙趕不及駛走，無奈停車多等1次交通燈號。



車輛按照燈號停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

轉綠燈後，左中線車輛依照指示分別轉左和轉右，的士一度稍微駛前，卻立即停下，樓主車輛唯有照做。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

等到中線所有車輛轉右後，燈號由綠轉黃之際，的士才開車，卻立即轉左，燈號隨即轉紅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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