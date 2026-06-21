【港鐵／安全守則】乘搭港鐵衝門隨時累己累人！有乘客於Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時有2名大媽在車門關上一刻「衝門」，結果雨傘「卡」在車門，導致列車開車後，突然要在漆黑隧道中停駛10分鐘；最後列車慢駛到佐敦，2名大媽若無其事離開，令樓主譏諷直斥「多謝晒你哋」。



事件引來網民熱議，批評大媽衝門行為離譜，「累人累物，為咗一下入閘阻咗成車人」，又認為應加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。



乘搭港鐵不應衝門。（資料圖片）

「CXs！臨閂門衝入嚟跟住把遮撠咗喺門口」。該乘客於6月20日在Threads發布多張相片，指乘搭港鐵時，有2名大媽「衝門」時雨傘「卡」着車門，導致列車開車後在漆黑隧道中停駛10分鐘，「架車開咗，然後chok咗幾下勁大力，之後就停咗喺度10分鐘，多謝晒你哋」。

港鐵2大媽衝門 雨傘卡車門累停駛

從相片見到，當時車上擠滿乘客，2名大媽站在車門旁邊，其中1名大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。大媽叉腰望着雨傘，似乎感到無奈。

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽的黑色雨傘被車門夾着懸掛半空。（Threads@tssyingwassleepie）

大媽雨傘卡在車門，列車之後停駛10分鐘。（Threads@tssyingwassleepie）（Threads@tssyingwassleepie）

列車10分鐘後重開 大媽們若無其事離開

樓主透露，10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開，「佢哋咩事都冇咁就走咗，耶」。

10分鐘後列車重開，慢駛到佐敦，而2名大媽竟若無其事地離開。（Threads@tssyingwassleepie）

網民看後紛紛批評2名大媽衝門行為離譜，「累人累物」、「好onX呀！」、「好心唔好衝入車廂啦，3分鐘就有一班啦，3分鐘都等唔到」、「為咗一下入閘阻咗成車人」、「X，等下架都係兩三分鐘，俾佢哋搞到變10幾分鐘」。也有自稱是受影響乘客的網民感嘆，「頭先就係因為佢，搞到遲到……」、「原來就係佢哋搞到我返工爭啲遲到，X街！」。

亦有網民認為要加重罰則阻嚇衝門行為，「加大罰錢機制，唯一辦法」、「刑事毀壞喎，報警啦」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@tssyingwassleepie）

睇多啲：有片│港鐵一家四口衝門！拖幼兒硬闖被夾跌倒 母親1舉動全網心寒

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵切勿衝門。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵油麻地站有一家四口於列車響起「嘟」聲關門時，加速起跑想衝入車廂，結果只有帶頭的大叔成功進入車廂，後面女子拖着小朋友踏入車廂時，車門幾乎夾着她們，女子即時向後退出車廂，小朋友也被拉走及被手肘擊中跌在地上。衝門失敗後，女子露出無奈表情目送列車離開，直至影片結束，也沒有看跌倒的小朋友一眼。



網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「搭港鐵好似走難咁樣」、「嘟嘟聲（關門提示聲）就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行, 不是撞閘！」、「真係好危險」。也有不少網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。



港鐵油麻地站有一家四口衝門，結果有兩人被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

「上唔到咪等下架囉，使唔使咁呀？」有網民於6月14日在Threads發布影片，顯示港鐵油麻地站有一家四口在列車響起關門提示時，仍加速起跑想衝入車廂。

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

港鐵油麻地站一家四口衝車門

影片長11秒，當時港鐵油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲，這時月台上有一家四口與列車仍有5步左右距離，但他們未有選擇停下等下一班列車，而是加速想衝入車廂。

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

女子拉小孩衝門被夾中後退 小孩跌倒

帶頭的大叔一馬當先衝入車廂，隨後伸手擋着車門，以普通話叫後面的人「快快快」，女子於是加快步伐拉着小男孩想衝入車廂，惟女子半步踏入車廂時，車門及幕門已差不多關上，女子和小男孩同時被幕門夾中，女子即時拉走小男孩一同後退，其間手肘擊中小男孩，小男孩最終失平衡跌倒地上。

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子目送列車離開

列車關門後，女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩，似乎沒擔心小男孩情況。

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

網民批衝門危險離譜

網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「真係好危險」、「搭地鐵好似走難咁樣，好似驚上唔到架車唔知點咁」、「不要撞門，列車壞了影響很多人！」、「嘟嘟聲就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行，不是撞閘」、「香港地鐵嘅班次咁密，真係有必要冒風險去慳嗰幾分鐘咩？」。

網民對女子反應感心寒：一眼都無望到個仔有無事

也有網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「0%理會小孩」、「呢個女人做大人好應該拖實自己小朋友，保護佢，搭唔到呢班地鐵咪等下一班地鐵，搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。

好多香港嘅阿叔阿嬸都係，好心啦，兩三分鐘就一班車，何必呢？ 網民評論

不過也有網民認為不應苛責，「人哋係遊客，點解係都要用你哋香港人熟悉香港文化嘅思維去評估人哋。其實香港人自己都好鍾意趕車，就算兩三分鐘一班都要趕」、「其實香港人咁衝都唔少，但帶着小朋友，好心慢慢嚟」、「好多香港嘅阿叔阿嬸都係，好心啦，兩三分鐘就一班車，何必呢？」、「見過1次個仔上唔到車，成隻手夾住得個手指喺車卡入面，個人喺月台，個門開返佢上車，我見到佢驚到喊，但係成家人都無理佢」。