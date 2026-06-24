港鐵健身室？女子車廂做引體上升　旁邊2阿叔忍笑迴避表情成焦點

港鐵車廂變健身室？有乘客在社交平台分享影片，顯示在屯馬線列車上，直擊1名女子借用上方吊環扶手進行「引體上升」運動，引來網民紛紛批評其行為失禮，「係唔係唔知醜字點寫？」、「咁X鍾意做引體去康文署啦」。而女子正前方2名男乘客的表情則成為焦點引來討論，「2個阿叔心諗係咪整蠱節目」、「叔：我去咗動物園睇狒狒呀」、「睇得出佢已經好努力忍笑」。



有港鐵女乘客在屯馬線車廂借用扶手做引體上升。（「threads＠byebyelove0520」影片截圖）

港鐵女借扶手做引體上升 前方阿叔忍笑迴避表情成焦點

目擊乘客在threads帳號「byebyelove0520」上傳長約7秒影片，揶揄「冇錢去247（健身中心）做gym，唯有搭地鐵做下運動」。片中可見，屯馬線一列列車駛至沙田圍站時，車廂內1名女子雙手握緊上方吊環橫柱，借用鐵通扶手進行「引體上升」運動。

由於她面向前方有2名男乘客，左邊大叔不敢多望，只能將視線移至另一邊；而右方大叔最初有留意到女子，然後忍不住偷笑，接着低下頭假裝看手機避免尷尬，畫面引來網民熱議。

屯馬線有女子握緊吊環橫柱，借用扶手進行「引體上升」運動。（「threads＠byebyelove0520」影片截圖）

女子左前方大叔不敢多望，只能將視線移至另一邊。（「threads＠byebyelove0520」影片截圖）

右方大叔則忍不住偷笑，低頭假裝看手機避免尷尬。（「threads＠byebyelove0520」影片截圖）

網民關注大叔表情：成世人嘅傷心事諗過晒都忍唔住笑

不少人都關注2名大叔表情，好奇兩人的內心戲，「2位阿叔個表情管理係滿分，含蓄得嚟帶幾分無奈」、「2個阿叔心諗係咪整蠱節目」、「右邊乘客嘅表情正X到」、「睇得出佢已經好努力忍笑」、「阿叔成世人嘅傷心事諗過晒，都忍唔住笑咗」、「望咗幾眼，今晚俾老婆扭耳仔」、「左男心諗：乜X嘢料呀？」、「叔：我去咗動物園睇狒狒呀」。

網民批評女子行為失禮：咁鍾意做引體去康文署啦

但有人批評女子做事不顧場合，「我以為係AI」、「點解要喺兩個男人面前跳啲咁嘅舞？」、「有無咁有表演慾呀？」、「真係好失禮」、「唔識性嘅細路先咁」、「係唔係唔知醜字點寫？」、「咁X鍾意做引體去康文署啦」、「只要自己唔尷尬，尷尬的就係別人」，並嘲諷稱「佢練緊踩背？」、「前面2個乘客以為自己去咗骨場」。

相關文章：港鐵金鐘站大叔搭扶手梯！左右腳交替晾扶手 網民憂失平衡斥危險

無處不運動？有港鐵乘客在社交平台公審，指在金鐘站目睹有大叔搭乘扶手電梯時，將左右腳交替晾放扶手，如同進行拉筋運動，即使引來其他乘客側目亦我行我素，讓路後繼續將腳晾放到扶手，斥責對方行為危險，「如果腳軟碌落去，下面班人多得佢唔少」。不少網民亦批評大叔漠視他人安全，「好驚佢會失去平衡」、「離佢遠點，驚佢一跌低後面啲人都會有危險」。



港鐵大叔搭扶手電梯 腳晾扶手如做拉筋運動

目擊女生在threads帳號「gwenzai」上傳2張照片，指在港鐵站內目睹有大叔做出危險動作，質疑「呢位阿叔想點呢？整完左邊，整右邊」。相中可見，當時她身處港鐵金鐘站，1名大叔搭乘超長的跨層扶手電梯時，竟然把扶手當欄杆，將左右腳交替晾放扶手，尤如進行拉筋伸展運動，目測胯下超過90度。雖然當時人流不多，但他此舉實在令人嘩然。

大叔搭乘超長的跨層扶手電梯，把扶手當欄杆，分別將左右腳晾放扶手，如進行拉筋運動。（「threads＠gwenzai」圖片）

大叔搭乘超長的跨層扶手電梯，把扶手當欄杆，分別將左右腳晾放扶手，如進行拉筋運動。（「threads＠gwenzai」圖片）

無視被乘客「狂瞪」 讓路後繼續晾腳至扶手

樓主指，大叔「拉筋」期間有不少乘客需要步行往下，便主動開聲要求「借借」請他讓位，即使他已被眾人「瞪咗幾轉」，但仍我行我素，讓路後繼續將腳晾放到扶手上。樓主不滿批評此舉不但影響衛生，亦非常危險，擔憂「如果腳軟碌落去，下面班人多得佢唔少」。

大叔姿勢如同長者晨運時，將腳晾在欄杆做伸展運動。（AI生成圖片）

網民斥危險：好驚佢會失去平衡

許多網民批評大叔行為，「去到邊都要拉筋，醜人多八怪」、「廢X零舍多花臣」，又提醒他人遇到類似情況，應保持適當距離，「好驚佢會失去平衡」、「離佢遠點，驚佢一跌低後面啲人都會有危險」。另有人揶揄，「佢仆X我第一個笑佢」、「男人心一字馬」。

（threads＠byebyelove0520）