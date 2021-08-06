大學畢業生月薪開價$1.8萬惹熱議　網民批大想頭：哪來的自信？

【畢業生／大學生／fresh grad】又到畢業季，fresh grad（大學畢業生）都陸續投入職場搵工。有網民近日於討論區發文指，現時不少大學或大專畢業生在尋找非專業範疇的普通文職工作時，「好多獅子開大口，冇工作經驗直接殺價」，預期月薪達1.8萬元或以上，帖文隨即引起熱議，大部份人都認為開價過高。有人認為預期薪金寫得高，皆因「預咗人壓價」，亦有人批評「大學生自視過高唔肯捱」。



有網民發文批評大學或大專畢業生見工時，縱使普通文職亦要求月薪1.8萬元或以上是「獅子開大口」，不過亦有人認為「價錢正常」。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

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該名網民於親子王國以「覺唔覺依家啲fresh grad起薪點寫勁高」為題發文，指出從朋友口中得知，很多零工作經驗、非三大畢業的畢業生見工時，預期月薪寫上1.8萬元或以上，她認為起薪點定得太高，「真係唔知哪裏來的自信寫呢個價」。

帖文引起不少網民熱議，有人認為價錢正常，畢業生開價高是預料被HR壓價，「叫高咗自然被調節，叫低咗無人可憐」，不過亦有網民批評「好多大學生自視過高唔肯捱，目光短淺，以為比同學起薪點高就係贏」，有人就指因愈來愈多人有學位學歷，「學歷貶值係事實」。

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