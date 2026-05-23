新型騙局！沙田疑現搭枱黨　婆婆午膳被2男設局換單　幸醒目智破

本港又出現新型騙局？這次是「搭枱黨」。有沙田街坊在社區群組發文，指母親獨自在好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐時，同桌另外2名男食客疑設局「換單」，先將帳單放在母親身旁，又在母親埋單時訛稱她「攞錯單」，幸好母親未有中計。他擔心可能會有長者中招，「畀佢哋昆咗埋張2個人嘅單」。網民對此表現擔憂，「有啲老人家唔係咁精靈」。



樓主母親近日在沙田好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐，疑遇「搭枱黨」。（資料圖片）

好運餐廳用餐 2男「特登將張單放喺我阿媽嗰邊」

有沙田街坊在地區facebook群組「沙田之友」發帖，提醒「大家同人搭枱小心啲」，事緣他母親5月20日獨自到好運中心1間陝西菜餐廳吃午餐，坐在大枱時同桌有不同食客齊齊搭枱，其中2名操帶口音廣東話的男子，點餐後待職員放下帳單時，「佢哋特登將張單放喺我阿媽嗰邊」。

樓主母親近日在沙田好運中心1間陝西菜餐廳搭枱午餐，疑遇「搭枱黨」。（AI生成圖片）

樓主指2名男子刻意將帳單放到母親身旁。（AI生成圖片）

結帳時被指「攞錯單」 幸未中計

樓主母親用餐後拿自己的帳單去結帳，2男突然聲稱她「攞錯單」，幸好母親當時確認是自己的單，「唔show佢哋」沒有中計。樓主擔心未必所有長者如此警覺，「如果有啲老人家唔係咁醒目，真係可能會畀佢哋昆咗埋張2個人嘅單」。

樓主母親去結帳時，2男聲稱她「攞錯單」，幸好未有中計。（AI生成圖片）

網民擔心有長者受騙：有啲老人家唔係咁精靈

街坊們大讚樓主母親「醒目」，「咪當阿婆懵盛盛，婆婆好嘢」，又批評2名男子缺德，「依啲垃圾！當人老人癡呆吖！一對枱上食乜就知啦！」、「呃飲呃食咁無恥」、「咁都貪⋯⋯」。

雖有網民覺得類似手法不會有人受騙，「阿婆日日都係食嗰啲，都係嗰個數埋單，點會畀佢呃到」，但有留言認為「有啲老人家唔係咁精靈」，有需要提醒身邊長者。