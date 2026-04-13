有片│城巴MMA！阿伯太大聲　男子勸阻被重拳打頭　竟同涉1罪被捕

【城巴／MMA】乘搭巴士應注意言行，以免影響其他乘客觸發爭執。本港社交平台Threads瘋傳影片，來往屯門及深圳灣口岸的城巴B3X上，有阿伯因吹口哨太大聲，被1名金髮年輕男子勸喻收細聲量，怎料阿伯竟連環拳毆打年輕男頭部及臉部。不過年輕男沉住氣沒有還手，冷靜指「打咗就得喇，報到警喇」，阿伯則挑釁「報啊！你X我阿媽就唔啱！」，大媽亦「插嘴」怒吼「報警咪報警囉，X咩老X啫！戇XX嘅你都！」，最終雙方留在車上等候警察到場。而目擊者透露，警察持盾牌迅速到場，雙方都下車落口供，事主之後在醫院驗傷。



影片引來網民熱議，不少人讚金髮年輕男EQ高「做得好」，「金毛哥哥好正，情緒夠穩定」、「金毛哥哥夠冷靜👍👍」、「忍到唔出手，respect」。亦有網民批評阿伯「打人」行為離譜，「出手就一定戇X，咁多人咁多部電話，又有車cam」、「講粗口唔係合理打人理由」。



警方向《香港01》表示，4月11日晚上約10時接獲報案，指1名男子在1輛正駛至屯門虎地的巴士上被人襲擊，人員接報到場，經初步調查，相信1名61歲男子曾因瑣事與1名39歲男子爭執，其間他們懷疑互相以手襲擊；該兩名男子涉嫌在公眾地方打鬥被捕，已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到，案件交由屯門警區刑事調查隊第六隊跟進。該名61歲男子及39歲男子分別臉部及頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。



Threads瘋傳影片，城巴上有阿伯大媽疑因太大聲，被1名金髮年輕男子勸喻收細聲量，怎料阿伯竟連環拳毆打年輕男頭部及臉部。（Threads@hkgbarry）

不論何事都不應出手傷人。有乘客於Threads發布多段影片，顯示城巴上有金髮年輕男與阿伯及大媽因吹口哨大聲問題爭執。

城巴阿伯吹口哨太大聲 年輕男勸止竟被襲擊

第1段影片見到，當時為晚上，城巴上層最後排座位位置，有1名戴帽阿伯正在揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。年輕男未有還手，從容表示「（出手打人）啱喇，報警」，惟阿伯沒有收手，更邊罵邊拳打年輕男的頭部和臉部，「X你老X啊！」。

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（讀者提供）

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（讀者提供）

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（Threads@hkgbarry）

年輕男沉住氣冷靜應對：打咗就得，報到警喇

不過年輕男仍然沉得住氣，重複「報警報警報警，唔緊要，報警，無問題。打咗就得喇，報到警喇」，這時與阿伯同行的大媽加入「戰團」，怒吼「報警咪報警囉，X咩老X啫！關我老X咩事啊而家？你個冚家X，邊個兇你啊！戇XX嘅你都！」。雙方爭執期間，有乘客勸架，「大家分開先啦，好無啊」。

第2段影片見到，大媽責罵「你有乜理由X你老X㗎？」，乘客勸喻「唔好打交」，年輕男強調「我就無打交嘅，有人打我啫，大家都可以作證」。阿伯反駁「你X我阿媽就唔啱！」，年輕男回應「你自己走埋嚟兇我啊。唔緊要，報咗警㗎喇」。

雙方爭吵，報警處理。（Threads@hkgbarry）

雙方爭吵，報警處理。（Threads@hkgbarry）

第3段影片見到雙方仍在爭吵，年輕男表示「我同你講可唔可以靜少少㗎」，阿伯及大媽呼喝「你行開啦！」、「返落去啦！」。最終雙方留在車上等候警察到場。

雙方爭吵，報警處理。（Threads@hkgbarry）

雙方爭吵，報警處理。（Threads@hkgbarry）

警員持盾牌到場 目擊者透露事件後續

樓主透露，警察迅速到場處理，「警察到埋，都好快，仲有埋盾牌。懷疑打人同被打嘅落晒車落口供」，之後事主到醫院驗傷。樓主又總結，「郁手先就輸了。阿叔EQ、IQ太低，沉唔住氣」。

網民讚年輕男做得好：情緒夠穩定 批阿伯襲擊離譜

網民看過影片議論紛紛，有人讚金髮年輕男EQ高「做得好」，「金毛哥哥好正，情緒夠穩定，點解啲阿伯覺得自己有實力去挑個咁高大嘅人」、「金毛哥哥夠冷靜👍👍」、「後生仔情緒穩定、忍到唔出手，respect」。

亦有網民批評阿伯「打人」行為離譜，「出手就一定戇X，咁多人咁多部電話，又有車cam」、「講粗口唔係合理打人理由」。

巴士上唱歌、叫喊發出過量噪音可罰款5000元、監禁6個月

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條「乘客的一般行為」，巴士乘客不得「使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為」，亦不得「自己或聯同其他人唱歌或叫喊，以致發出過量噪音」，違者可罰款及監禁。（資料圖片）

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條「乘客的一般行為」，巴士乘客不得「使用不良或冒犯性語言或作出不守規矩行為」，亦不得「自己或聯同其他人唱歌或叫喊，以致發出過量噪音」，違者可罰款5,000元及監禁6個月。

另外，打人可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（Threads@hkgbarry）