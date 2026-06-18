元朗2紅Van司機MMA！光頭漢被推：隻揪？　鎖行家手臂反跌倒慘了

「相嗌唔好口」，切勿升級變打架！Facebook近日流傳1段約30秒長影片，上載者表示事發於元朗阜財街小巴站，有小巴司機打架，戰況激型。片中可見，現場1輛紅Van司機位車門正打開，2名司機站在車門旁邊，無視當時正身處馬路，當眾激動對罵，口角後繼而動物，其中光頭司機企圖從背後「反鎖」行家旳手臂，但因地面濕滑反而跌在地上。



反扣手臂 自己反而跌倒

影片見到，2名打架司機分別是上衣、短褲至雙鞋都是以黃色為主的光頭男，另1名司機則身穿黑色短袖上衣、長褲和灰色窿窿鞋。

你係咪想隻揪？ 光頭男向黑色男挑機

光頭漢遭黑衣男推開後，不忿地連番喝問「你係咪想隻揪？」，甚至爆粗「X你老X」。雙方繼續纏鬥，光頭漢嘗試從後方「反鎖」黑衣男的手臂，但黑衣男立即反抗，加上路面濕滑，光頭漢後退數步，繼而失去平衡跌在地上，險撞到其他途人。

2名司機在紅色小巴旁對罵，當時正身處馬中。（Facebook影片截圖）

光頭漢遭黑衣男推開。（Facebook影片截圖）

其後有多名男子上前勸阻，連說「唔好打架」，光頭漢隨即起身，繼續指罵「你老X臭X」，但雙方被眾人隔開，影片到此結束。

光頭漢不甘被推，連番喝問「你係咪想隻揪？」，甚至爆粗「X你老X」，雙方繼續纏鬥。（Facebook影片截圖）

光頭漢不甘被推，連番喝問「你係咪想隻揪？」，甚至爆粗「X你老X」，雙方繼續纏鬥。（Facebook影片截圖）

光頭漢不甘被推，連番喝問「你係咪想隻揪？」，甚至爆粗「X你老X」，雙方繼續纏鬥。（Facebook影片截圖）

網民：鎖人手鎖到自己向後跌都有

影片引來許多網民留言，「鎖人手鎖到自己向後跌都有」、「企都企唔穩仲叫人隻揪？」、「一把年紀，仲郁手郁腳，好易誤殺㗎」、「幾十年無打過，功夫有點失準，請勿見笑」。

光頭漢嘗試從後方反鎖黑衣男的手臂，黑衣男立即反抗。（Facebook影片截圖）

光頭漢立即後退數步，繼而失去平衡跌在地上，險撞其他途人。（Facebook影片截圖）

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

其他人見狀立即上前勸阻，連說「唔好打架」，光頭漢隨即起身，繼續指罵「你老X臭X」，但雙方被眾人隔開。（Fcaebook影片截圖）

（Facebook）

其他報道：有片│城巴MMA！阿伯太大聲 男子勸阻被重拳打頭 竟同涉1罪被捕

【城巴／MMA】乘搭巴士應注意言行，以免影響其他乘客觸發爭執。本港社交平台Threads流傳影片，來往屯門及深圳灣口岸的城巴B3X上，有阿伯因吹口哨太大聲，被金髮年輕男子勸喻收細聲量，怎料阿伯竟連環拳毆打年輕男頭部及臉部。不過年輕男沉住氣沒有還手，冷靜指「打咗就得喇，報到警喇」，阿伯則挑釁「報啊！你X我阿媽就唔啱！」，大媽亦「插嘴」怒吼「報警咪報警囉，X咩老X啫！戇XX嘅你都！」，最終雙方留在車上等候警察到場。而目擊者透露，警察持盾牌迅速到場，雙方都下車落口供，事主之後在醫院驗傷。



影片引來網民熱議，不少人讚金髮年輕男EQ高「做得好」，「金毛哥哥好正，情緒夠穩定」、「金毛哥哥夠冷靜」、「忍到唔出手，respect」。亦有網民批評阿伯「打人」行為離譜，「出手就一定戇X，咁多人咁多部電話，又有車cam」、「講粗口唔係合理打人理由」。



警方向《香港01》表示，4月11日晚上約10時接獲報案，指1名男子在1輛正駛至屯門虎地的巴士上被人襲擊，人員接報到場，經初步調查，相信1名61歲男子曾因瑣事與1名39歲男子爭執，其間他們懷疑互相以手襲擊；該兩名男子涉嫌在公眾地方打鬥被捕，已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到，案件交由屯門警區刑事調查隊第六隊跟進。該名61歲男子及39歲男子分別臉部及頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。



Threads瘋傳影片，城巴上有阿伯大媽疑因太大聲，被1名金髮年輕男子勸喻收細聲量，怎料阿伯竟連環拳毆打年輕男頭部及臉部。（Threads@hkgbarry）

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（讀者提供）

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（讀者提供）

戴帽阿伯揮拳打坐在座位上的金髮年輕男。（Threads@hkgbarry）

全文：有片│城巴MMA！阿伯太大聲 男子勸阻被重拳打頭 竟同涉1罪被捕