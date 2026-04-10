下體出現異樣，未必是性病，應先向醫生尋求專業解答！台灣泌尿科醫生蘇信豪表示，曾有1名年輕女生來求診，指近日發現私處長出不明凸起物，懷疑被男友傳染了性病尖銳濕疣（ Genital Warts／俗稱「菜花」或「椰菜」），雙方處於分手邊緣。不過，醫生檢查後揭開令女生既尷尬又心安的真相：那些凸起物並非性病「菜花」，而是被稱作「假性菜花」的「前庭乳突瘤」（Vestibular Papillomatosis）。

年輕女生的私處長出不明凸起物，懷疑是男友濫交連累她染性病，「是不是他在外面亂來，傳染『菜花』給我」？（AI生成圖片）

女生私處長凸起物疑被男友傳染性病

台灣泌尿科醫生蘇信豪在Facebook專頁發文分享個案，指前幾天有1名年輕女孩紅著眼眶來求診，哽咽地表示「我下面長了一顆顆奇怪的東西……但我只有他（男友）一個對象，是不是他在外面亂來，傳染『菜花』（尖銳濕疣）給我？」聽說兩人為此大吵了一架，正處於分手的邊緣。

醫生經過仔細的檢查後，我請她先擦擦眼淚，並跟她「先別急著提分手！妳這不是性病，是『假性菜花』啦！」。原來女生私處的不明凸起物其實是「前庭乳突瘤」（Vestibular Papillomatosis），非性病，亦無感染性。蘇信豪解釋，「『前庭乳突瘤』又被稱作『假性菜花』，與人類乳突病毒（HPV）無關，只是一種良性黏膜變異，和身體上的息肉、痣一樣正常」。

尖銳濕疣與前庭乳突瘤的成因、外觀和生長方式不同。（facebook＠泌尿科蘇信豪醫師－鳳山李嘉文泌尿科診所圖片）

醫生分析尖銳濕疣／前庭乳突瘤3不同：成因、外觀和生長方式

蘇信豪指出，尖銳濕疣是由HPV感染引起，外觀是不規則、粗糙的「花椰菜」狀物，生長方式大小不一，群聚生長，常融合，具有感染性。而前庭乳突瘤則是良性組織增生，外觀表現為對稱、規律排列物，觸感柔軟，顏色多為淡粉，與周圍黏膜一致，不聚團生長，每顆凸起都有獨立根部，通常無症狀，僅少數人可能偶感痕癢。

私處發現不明凸起 應與伴侶同求診評估

據《三立新聞網》報道，前庭乳突瘤多發於成年女性，發生率約為5%，即每20位成年女性裡就可能有1位女性長出前庭乳突瘤。前庭乳突瘤與尖銳濕疣外形相似，肉眼難以辨別，容易引起伴侶誤會爭吵。蘇信豪提醒，「面對私密處的未知症狀，恐慌猜忌比疾病更傷人。若發現私密處有異常凸起，最好帶着另一半一起找專科醫生評估。精準診斷不僅能對症下藥，有時候還能挽救一段大好姻緣」。