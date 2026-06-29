仁愛堂推三伏天灸早鳥優惠　助市民預防冷氣病、改善過敏體質

炎炎夏日，當你從酷熱的室外走進冷氣強勁的辦公室或商場，是否常常感到手腳冰冷、肩頸僵硬，甚至噴嚏連連？這種由現代生活帶來的「冷氣病」，其實是寒氣入侵、損耗體內陽氣的警號。



「天灸療法」透過藥物刺激和經絡傳導，調動機體免疫功能，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的效果。（仁愛堂提供）

夏天積累的寒氣若不處理，便會潛伏體內，待秋冬來臨、天氣轉冷時，就容易誘發各種「冬病」，例如反覆發生的鼻敏感、氣喘、慢性咳嗽、容易感冒等。為了對抗這種「人工冬天」對身體造成的潛在傷害，中醫傳統智慧提倡的三伏天灸，正是順應節氣、為健康打好基礎的智慧之舉。

何謂「三伏天灸」？

所謂「三伏天灸」，指的是一年中最炎熱的三個時段，分別是初伏、中伏和末伏。而「天灸療法」則是一種中醫外治方法，利用熱性中藥磨成粉末，加入薑汁，製成藥貼，貼於人體特定穴位。透過藥物刺激和經絡傳導，調動機體免疫功能，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的效果。

中醫認為「春夏養陽，秋冬養陰」。三伏天陽氣鼎盛，正是扶助陽氣的黃金時機，此時進行天灸，能借助天時的陽氣，將藥物溫熱之性更好地導入體內，激發人體的自癒力，增強免疫力，預防疾病。

哪些人適合接受天灸治療？

患有以下疾病人士適合接受天灸治療：

•呼吸疾病︰哮喘、氣管敏感、鼻敏感、反覆咳嗽或經常感冒

•腸胃疾病︰胃痛、消化不良、慢性腹瀉

•關節疾病和慢性痛症：頸肩腰腿痛、風濕及類風濕關節炎

•長新冠或感冒後遺症屬於寒症虛症者

•婦科疾病例如經痛、經行泄瀉

接受治療前，可先向註冊中醫師查詢自己是否適合進行天灸療法。

天灸注意事項

三伏天灸益處良多，但並非人人適用。而天灸藥貼屬溫熱性質，對皮膚有一定刺激性，部份人在接受天灸療法後，貼藥處的皮膚或會出現不同反應。

以上資料僅供參考，在接受天灸治療前，請諮詢註冊中醫師，評估體質是否適合。

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