仁愛堂中醫拆解宏福苑災後不安失眠成因　免費天灸安神藥包渡難關

近期香港社會情緒低落，仁愛堂醫療服務科註冊中醫師馮敬燊發現求診者中失眠、焦慮症狀明顯增加。他以中醫辨證施治，助患者調理身心，並分享舒緩建議，呼籲市民關注情緒健康。



註冊中醫師馮敬燊近日接觸不少受災情影響的大埔居民，因失眠，食慾下降及心慌情況而求醫。（仁愛堂提供）

作為於大埔工作的中醫師，近日因失眠，食慾下降，心慌向我求診的患者增多了。這些身心症狀的出現，與近期社區牽動人心的事件有關。當中有個案例讓我特別印象深刻，記得在2025年11月29日早上有位中老年女性患者因失眠，入睡困難伴手震2天求診，見當時她神色呆滯，雙目淺有淚光的表情，作為醫者不禁心頭一緊。問診得知她是居住於宏福苑旁邊、目睹一切的居民，她告知已2天完全不能入睡，缺乏食慾，心慌手震等。對於災情我亦深感無奈，問診後加以安慰，收拾心情重回專業，用中醫的方法來幫助這位患者。

中醫角度看情緒困擾

中醫角度理解這些症狀是心肝胃的病，受驚後擾亂心神，導致神不守舍，影響「心臟神」的功能，所以見心慌沒睡意；肝主情志，現「驚則氣亂」，過大的情緒刺激使肝氣亂行同時影響「肝臟血」功能，肝氣亂行橫逆，就出現肝氣犯胃，影響食慾，肝不臟血就易發生血虛生風，筋脈失養的情況，所以會見手震的情況，所以我處方一條定驚安神、疏肝和胃、養血柔筋的方劑給予這位患者。

中醫師馮敬燊指若症狀出現超過1周未能紓緩，便應求醫。（仁愛堂提供）

中醫的紓緩建議

這些症狀可能在近期的大埔區會比較常見，也能出現於長期被情緒或壓力影響的人，作為仁愛堂大埔區診所工作的中醫師我除了心繫大埔外，也想照顧長期被情緒困擾影響生活的人，希望能給予一些中醫的紓緩建議。

當因情緒過極影響睡眠或飲食時，可優先找人傾訴，不論喜怒憂思悲恐驚，用他人的「心」去幫忙自己的「心」分擔情緒，就可以減輕對心神的影響，這就是「心病還需心藥醫」一種體現；其次是去做運動，這餐特指散步、慢跑、太極這類「低強度慢運動」為主，要求微出汗就可以達到宣通氣血而不傷陰效果；再者可通過飲食干預，減少辛辣，過飽的情況，平時多飲花茶 (如：玫瑰花，杞枸子，白菊花各少許，焗熱水，多飲，當菊花香味消失後就換材料重新焗水)，另可以早午晚多做穴位按摩 (如：太沖穴、內關穴、印堂穴、期門穴)，有疏肝下氣，寧心安神的效果。

回到那位失眠患者身上，時間為2025年12月6日第3次覆診，她告知一晚能睡眠4-5小時，就診時重現笑容了，我和診所姑娘也感到很欣慰，鼓勵她繼續治療，希望她的生活能回到正軌。人生無常，遇到不如意的事十常八九，如能用平常心面對就最好，但如果不能，可以考慮採用我以上建議，當發現使用一周後改善未如理想時，就建議要求醫了。特別是受今次災情的人應優先使用寧心安神的藥物改善睡眠，回復精神體力面對新的挑戰，避免惡性循環。由於每人體質都各有不同，如有任何疑問，應先向註冊中醫師查詢。

仁愛堂大埔綜合中醫中心贈醫施藥，免費天灸服務及免費派發安神入睡藥包予宏福苑居民。（仁愛堂提供）

仁愛堂大埔綜合中醫中心提供免費中醫服務支援受影響居民

為幫助大埔宏福苑居民的健康把關，撐起免疫力，仁愛堂大埔綜合中醫中心特別安排了贈醫施藥活動、免費天灸服務及免費派發安神入睡藥包予宏福苑居民，幫助安神、改善睡眠。

查詢：

仁愛堂大埔綜合中醫中心：2638 7393