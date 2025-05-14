中年漢感冒發燒到診所吊鹽水　1原因尿量變少　終患腎衰竭尿毒症

吊鹽水導致中尿毒？浙江1名中年男子感冒低燒前往診所吊鹽水（靜脈注射／又稱打點滴），診所使用了數種藥物。2天後男子感冒好轉，小便卻急劇減少，1天小便1次且尿量極少，同時臉部、雙腳浮腫，出現胸悶、噁心等症狀，送院後發現男子患上腎衰竭及尿毒症。經過病化驗後，發現中年漢因使用了使用了醫生止痛藥「布洛芬」及感冒藥「泰諾」等藥物引起副作用，引發急性腎損傷及尿毒症。



寧波1名55歲男子因感冒低燒前往診所吊鹽水，事後亦服用了抗生素「左氧氟沙星」、止痛藥「布洛芬」等藥物。（AI生成圖片）

感冒情況好轉 小便次數激減

內媒報道，浙江寧波55歲賀姓男子因感冒低燒選擇前往診所治療並吊鹽水，治療過程中，診所使用了抗生素「左氧氟沙星」、止痛藥「布洛芬」、感冒藥「泰諾」及抗病毒藥物「阿昔洛韋」。

賀男2天後感冒情況有好轉，然而小便次數卻急劇減少，1天只有1次及尿量極少。同時賀男臉部、雙腿出現浮腫，伴隨疲倦、噁心、胸悶症狀，他隨即到醫院接受檢查。

賀男感冒情況雖好轉，然而小便次數及尿量急劇下降。（示意圖/GettyImages)

血肌酸酐超出正常上限14 倍

賀男檢查後發現，血肌酸酐高達1455umol/L，遠遠超出正常上限14 倍，被診斷患上腎衰竭及尿毒症，需要即時入院。

醫生解釋賀男使用的藥物「布洛芬」及「泰諾」含有非類固醇抗發炎藥物成份，有機會引發急性腎損傷。而抗病毒藥物「阿昔洛韋」則容易於病人吊鹽水速度過快時，引起腎衰竭和無尿狀態。

經過腎穿刺病理化驗，結果顯示賀男因服食以上藥物引起副作用，導致的急性腎損傷。幸好經過治療後，賀男成功擺脫透析，腎臟功能得以恢復正常。

（綜合）