日本乾淨神話破滅？偶像曬「停撿一日垃圾」照　引爆網民兩極論戰

講起日本，大家腦子裏第一個跳出來的詞多半是「乾淨」。不管是朋友圈的旅遊照還是網上的各種傳說，日本街頭好像永遠一塵不染，連個紙片都找不到。但這層「乾淨濾鏡」，最近被一個日本女偶像親手打碎了。



一天沒撿，公園變垃圾場

日本偶像女團「遊戲搖滾」的成員上野のの，從今年5月開始幹了一件特別的事——每天上街撿垃圾。她主要清理的是住處附近的公園，幾乎每晚都能撿滿一大袋。風裏來雨裏去，雖然累但挺有成就感。

日本女偶像上野のの在X發文，稱「只是一天沒去撿垃圾的結果……」照片裏，原本應該乾淨的公園地上，紙袋、吃剩的食物、杯子和紙盒散落一地，還引來鴿子搶食。僅僅停工一天就變成這樣。（X@N0N0_AZ）

真正讓網友炸鍋的是她前兩天發的一條X（原推特）。帖子就一句話：「只是一天沒去撿垃圾的結果……」配了兩張照片。照片裏，原本應該乾淨的公園地上，紙袋、吃剩的食物、杯子和紙盒散落一地，還引來鴿子搶食。僅僅停工一天就變成這樣。

上野のの後來還是忍不住跑去撿了。她說每天都在撿，現在看到垃圾根本沒法裝沒看見：

撿垃圾這件事，真的停不下來啊。

點擊查看更多上野のの「撿垃圾」的日常：

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網友吵翻了：誇她的人多，罵政府的人更多

帖子迅速發酵，瀏覽量超過38.7萬次。留言區吵成了兩派。

不少人湧入給她打氣：

「真的太偉大了」

「多虧有你，公園才這麼幹淨」

「下雨天別感冒！」



但也有人指出扎心的現實：

「外國人都說日本很乾淨，實際上根本髒到不行。」



更多的人把矛頭對準了政府：

「我們都繳了稅，政府該做事了吧」

「叫警察把亂丟垃圾的人通通抓起來，不用3天就乾淨了」

「政府太怠惰了，明明可以逮捕亂丟垃圾的人，卻什麼都不做」



一個偶像靠個人力量維持着一片區域的整潔，一旦停下立刻現出原形——這畫面確實有點諷刺。

世界盃上撿垃圾，自己人卻不買賬了

說到日本和「撿垃圾」，很多人還會想到另一個畫面——世界盃賽場上日本球迷賽後自覺清理看台。

日本球迷在世界盃上自發撿垃圾。（網絡圖片）

2026年美加墨世界盃，日本隊戰平荷蘭隊後，球迷們又自發留下來撿垃圾。國際足聯官方發帖稱讚：「日本球迷再一次展示了他們無可挑剔的素養。」一位日本女球迷接受採訪時說：「這是我們的文化，是對一切的尊重。」

按理說這又是一波「日本高素質」的正面宣傳。但這次，日本國內輿論風向變了。

一張在X上轉發超過1.3萬次的諷刺海報火了。海報右邊是世界盃名場面——穿着日本隊球衣的男球迷在看台上認真撿垃圾、打包垃圾袋；左上角的小圖裏，同款球衣的男人癱在沙發上，女人繫着圍裙獨自洗碗做家務。（X圖片）

一張在X上轉發超過1.3萬次的諷刺海報火了。海報右邊是世界盃名場面——穿着日本隊球衣的男球迷在看台上認真撿垃圾、打包垃圾袋；左上角的小圖裏，同款球衣的男人癱在沙發上，女人繫着圍裙獨自洗碗做家務。海報上的標語寫着：「請在家裏也這麼做。」底部補了一句：

真正的素養，先從家裏做起。

這不是瞎吐槽。經合組織數據顯示，日本男性的家務貢獻度在所有成員國中墊底。日本政府2021年的調查也顯示，男性日均家務時長只有51分鐘，女性是3小時24分鐘。

還有網友放出對比圖：一邊是世界盃上舉着垃圾袋對鏡頭豎大拇指的日本球迷，另一邊是日本花火大會後垃圾遍地的街頭。留言區的質疑直接扎心：

他們為什麼不一開始就不扔垃圾呢？

所以日本到底乾不乾淨？答案是：又幹淨，又不乾淨。

說乾淨，是因為日本確實有一套成熟的垃圾處理系統和深入社會的規則意識。加上街上垃圾桶少得可憐，遊客只能把垃圾揣包裏帶回酒店，客觀上減少了隨地丟棄。

說不乾淨，是因為上野のの的遭遇和世界盃引發的爭議戳破了一個事實——日本街頭的整潔，很大程度上是靠一部分人的默默付出和另一部分人在特定場合的「表演」撐起來的。一旦沒人撿、沒人掃、沒有外國鏡頭對着，垃圾該有還是有。

有日本學者指出，日本人的禮儀和規則意識，很大程度上依賴「外人眼光」這個監督機制——說白了就是「面子」。在國外有鏡頭、有外國人看着的時候，高素質的一面就出來了；回到國內、回到家裏，沒人盯着了，該扔還是扔，該懶還是懶。

真正的乾淨，不是靠一個偶像風雨無阻地撿垃圾，也不是靠世界盃上對着鏡頭做樣子。而是每個人從自己做起，不亂扔、主動收拾——不為了給誰看，只因為本該如此。

延伸閲讀：日本富士山變「垃圾山」 光害嚴重夜晚亮如晝 恐從世界遺產除名

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【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】