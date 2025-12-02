日本地下女偶像「嫁大17歲大叔粉絲」與父決裂　後續令無數人落淚

日本人氣電視節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか?）一直以來以最真實的視角，記錄着普通人的生活點滴。有時，這些故事温馨感人，讓人會心一笑；有時，卻讓觀眾在不知不覺間落淚。



最近的一期節目中，回顧了4年前的一次採訪，主角是一位名叫Seira的年輕母親。她的經歷充滿曲折和感慨，笑容的背後，是一段令人揪心又感動的生命旅程。

當年42歲的佐藤耐喜 遇到了小他17歲的Seira 笑容的背後是一段令人揪心又感動的生命旅程：

四年前，節目組在松戶偶遇了一名男子——佐藤耐喜，42歲。當被問到是否願意讓攝製組跟拍回家時，他爽快地答應了，還和妻子商量了一下，妻子同樣興奮地答應了。這位男子的妻子——Seira，當時25歲，比丈夫小17歲。他們的婚姻曾因年齡差距而備受爭議，但他們並不在意流言蜚語，依舊沉浸在新婚的甜蜜之中。

他們的家不大，是一間2DK（兩居室+餐廚），月租6.4萬日元（港幣約3200元）。房子雖小，卻佈置得温馨舒適，牆上掛滿了照片，展示着這對夫妻的幸福生活。

當時，他們的女兒「夢愛」剛剛六個月大，是個安靜而乖巧的寶寶，躺在地墊上靜靜地望着工作人員。Seira是全職媽媽，日常生活圍繞着孩子展開，雖然忙碌，但她的笑容中透着滿滿的幸福。

然而Seira並不是普通的全職媽媽，她的過去有一段「地下偶像」的經歷。在大學時，她就讀的是商學專業，但她從小熱愛唱歌跳舞，內心始終嚮往舞台。因此，她加入了一個地下偶像團體「Gamushara Flavor」，與其他三名女孩一起登台表演。而佐藤耐喜，正是她的粉絲。他在偶然間看到Seira的演出，被她的努力與活力所吸引，逐漸成為她的忠實粉絲。他買了許多偶像周邊，只為獲得與她合影的機會，也為了能短暫地與她聊天。

當Seira的偶像團體因內部矛盾解散後，她選擇給幾位熟悉的粉絲留下聯繫方式，其中就包括佐藤。拿到偶像的聯繫方式，他激動不已，約Seira一起吃飯，兩人漸漸熟識，最終發展成戀人。Seira喜歡他，並不是因為他是她的粉絲，而是因為他性格温和、包容一切，不論她做什麼，他都願意支持她、陪伴她。

然而，他們的感情並未被所有人祝福。Seira的父母始終反對她追尋偶像夢想，認為她應該腳踏實地學習商學，而不是投身娛樂圈。對於她突然與一名年長17歲的男人戀愛，更是堅決反對。父親的態度尤為強硬：

我連他的臉都不想見到，絕對不准帶過來！

但Seira依然堅定自己的選擇，最終離家出走，與佐藤結婚，並生下了女兒夢愛。然而，即使婚後，他們的家庭依舊未能得到父母的認可，結婚一年多，佐藤仍然沒有見過岳父母。

Seira其實一直想與家人和好。她試着給父親寄賀卡，但從未收到回信。她理解父親的心情，也知道他的期待有多深。但她並不後悔，過去的經歷讓她遇見了丈夫和孩子，她堅信自己過得很好。為了向父親傳達自己的心願，她在節目中當着鏡頭向父親喊話：

孩子平安出生了，正在健康地成長。如果能和孩子見面，我們也能重新和好的話，會很開心的。如果可以的話，請當孩子的外公吧！

然而，誰也沒有想到，這段親情的修復，竟然是在Seira罹患癌症後才得以實現。26歲時，Seira發現自己腳踝處有個硬塊，起初以為只是普通的炎症，然而輾轉幾家醫院檢查後，她被確診為「惡性淋巴腫瘤」。這個消息，如同晴天霹靂。

醫生開了抗癌藥，她的頭髮迅速脱落，眉毛、睫毛也掉光了，身體疲憊不堪，稍微動一下就會累得不得了。在這個脆弱的時刻，Seira終於鼓起勇氣與家人聯繫，而父親在得知她生病後，立刻改變了態度，主動伸出援手。

父親開始頻繁探望她，還帶着外孫女出去玩，為她買了許多玩具。在她治療期間，他也幫忙照顧孩子，彌補過去失去的親情。而一直未曾見面的父親和女婿，也因女兒的病痛，終於在醫院的急診室中相遇。兩人只是點點頭，簡單聊了幾句關於孩子的事情，算是認可了這樁婚姻。

然而，好不容易等到親情的修復，Seira的癌症卻已經進入了第四期。癌細胞已擴散至全身的淋巴結，她能做的，只是定期檢查，觀察腫瘤是否繼續擴散。Seira一直在節目中笑着，但聽了她的故事，觀眾卻忍不住落淚。她的故事，是一場關於愛情、親情、夢想與現實的交錯，有她的堅持，也有命運的捉弄。

她曾為了夢想而叛逆，卻最終回歸現實；她曾勇敢追愛，卻因此被家人斬斷關係；她曾渴望親情，卻直到病痛纏身才終於得到原諒……她在節目中說道：

事情總是有兩面性，如果能多看好的一面，就能活得更積極吧。

她的堅強和樂觀，讓人心疼，也讓人敬佩。願這個世界有奇蹟，願她的幸福能夠久一些，再久一些……

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】