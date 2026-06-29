世界盃日本戰巴西！日本隊多哈悲劇VS多哈奇蹟　國際賽曾擊敗巴西

世界盃2026決賽周進入第二輪32強淘汰賽，「藍武士」日本隊於休斯敦NRG球場硬撼5屆世界盃冠軍巴西隊，大戰將於6月30日香港時間凌晨1時上演，到底哪一隊可以狂喜晉級，哪一隊黯然退場？屆時自有分曉。



談及日本隊世界盃之路，許多資深球迷最忘不了是「多哈悲劇」與「多哈奇達」：在同一個城市，不同時空的2場球場，結局卻截然不同，1993年失球崩潰、2022年奇蹟逆襲狂喜，兩場賽事至今對球迷來說仍歷歷在目。事實上，日本隊痛定思痛後發奮圖強，更曾於2025年在國際賽首次擊敗巴西。現時日本隊主帥森保一曾親身經歷多哈悲劇，如今帶隊迎戰巴西，正好見證日本足球從仰望師門的追隨者，蛻變成敢正面硬碰頂級豪強的強隊。大戰前，且來重溫日本隊當年的悲喜事件！



1993年，日本球隊在多哈慘遭淘汰出局，無緣世界盃。（日本足球協會圖片）

1993年「多哈悲劇」 日本殺入世界盃夢碎

日本的世界盃旅程要從1993年那場刻骨銘心的「多哈悲劇」說起，當年是J聯賽（日本足球甲級聯賽，J League ）元年，日本職業足球正式起步，聯賽邀請眾多國際球星助陣，市場熱度爆棚，日本舉國上下都期待國家隊歷史性殺入世界盃，為職業化改革蓋章加冕。

歷經波折 日足逆襲登世界盃外圍賽榜首

1993年10月，日本隊在卡塔爾多哈舉辦的「美國世界盃亞洲區資格賽」出戰，6隊單循環搶2個出線席位，日本身為亞洲盃冠軍卻開局受挫，先和沙特阿拉伯賽和、再敗伊朗，一度墊底，不過，球隊及時調整狀態，接連擊敗朝鮮、絕殺宿敵韓國，一路逆襲登上榜首。

在日伊賽事中，日本早早搶佔先機。（FIFA圖片）

在日伊賽事中，日本早早搶佔先機。（日本足球協會圖片）

日本最後一輪對決伊拉克 勝利近在眼前

日本最後一輪對戰伊拉克，當時外界普遍認為，日本只要不輸、成功保和就能殺入世界盃決賽周。在日伊賽事中，日本早早搶佔先機，三浦知良率先破門打開紀錄，伊拉克於55分鐘扳平比分後，中山雅史再度入球，助日本2-1完成反超。晉級門路暢通，勝利近在眼前，日本距離歷史性突破只差數10秒。

日本球隊被伊拉克絕平，球員大受打擊，悲痛落淚。（日本足球協會圖片）

本球隊被伊拉克絕平，球員癱坐草坪、神情惘然，看台歡聲瞬間死寂。（FIFA圖片）

日本球隊被伊拉克絕平，球員大受打擊，悲痛落淚。（FIFA圖片）

日本被伊拉克絕平 「多哈悲劇」銘刻心底

惟絕望猝不及防，伊拉克在補時階段透過短角球配合，由奧姆蘭（Jafar Omran）近門頭槌頂入逼和2:2。日本被絕平的同時，亦被南韓與沙特阿拉伯雙雙反超積分。一場和局，直接讓日本從小組第一暴跌至第三，咫尺之距無緣世界盃。賽後球員癱坐草坪、神情惘然，看台歡聲瞬間死寂。當時效力國家隊的森保一親歷這場天堂墜地獄的慘敗。

日本球隊被伊拉克絕平，球員癱坐草坪、神情惘然，看台歡聲瞬間死寂。（FIFA圖片）

本球隊被伊拉克絕平，球員癱坐草坪、神情惘然，看台歡聲瞬間死寂。（日本足球協會圖片）

深耕青訓革新體系 日足多年入圍決賽周

但這場慘敗並未擊垮日本，日本足協事後摒棄急功近利的心態，以「多哈悲劇」為教訓，落地長遠足球規劃，紮根青訓、完善體系、大力推動球員旅歐歷練，針對性磨練大賽心態與團隊戰術，徹底根治關鍵戰軟腳的頑疾。1998年日本成功殺入世界盃，此後從未缺席決賽周。

1997年，日本球隊首次晉級世界盃。（FIFA圖片）

29載輪迴 日本締造「多哈奇蹟」

2022卡塔爾世界盃，森保一以主帥重回留下令他留下畢生遺憾的多哈，結果帶領日足締造震驚足壇的「多哈奇蹟」。日本當時身陷有德國、西班牙的死亡 E 組，不被外界看好，但憑借成熟戰術兩度絕地反擊，先後 2-1 打敗4屆冠軍德國與傳控強隊西班牙，終以小組首名出線。森保一最終以狂喜的賽果去洗刷當年隊友們輸波後流下的男子淚。

2022卡塔爾世界盃，日本先後 2-1 打敗4屆冠軍德國與傳控強隊西班牙，以小組首名出線。（日本足球協會圖片）

2022卡塔爾世界盃，日本先後 2-1 打敗4屆冠軍德國與傳控強隊西班牙，以小組首名出線。（日本足球協會圖片）

日本球隊戰勝「恐巴心魔」擊敗巴西

值得一提的是，日本足球的崛起，正是一場「逆襲師父」的蛻變。日本職業足球起步階段，全面照搬巴西青訓體系、引進巴西教練與外援，整套技術流打法皆源自森巴足球，巴西在某種程度上算是日本足球的啟蒙恩師。不過，在很長一段時間裡，日本只學得其形、未得其神，屢戰屢敗，一直擺脫不了「恐巴心魔」。

直至2025年麒麟挑戰杯國際友誼賽，日本才打破僵局，頂住壓力完成精彩逆轉，以3-2擊敗巴西這支傳統豪強。日本14次與巴西交手，首次擊敗五星巴西，終結13場不勝、近6次對決全敗的歷史記錄。

今次與巴西在休斯敦的對決，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。圖為日本球隊在訓練。（FIFA圖片）

今次與巴西在休斯敦的對決，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。圖為日本球隊在訓練。（路透社）

今次與巴西在休斯敦的對決，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。圖為日本球隊在訓練。（路透社）

今次與巴西在休斯敦的對決，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。圖為日本球隊在訓練。（路透社）

今次與巴西在休斯敦的對決，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。圖為日本球隊在訓練。（路透社）

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世界盃再遇巴西 日足能否延續「多哈傳奇」？

日本從仰望巴西的追隨者，到擊敗桑巴的挑戰者，再到世界盃淘汰賽正面硬撼對手，今次休斯敦之戰，早已超越賽事勝負，這是日本足球33年深耕的成果展示。面對傳統霸主巴西，日本是否能延續「多哈傳奇」，在全新賽場寫下屬於亞洲足球的新歷史，讓我們拭目以待。

其他報道：《甄嬛傳》神比喻世界盃強隊 小紅書爆紅帖文拆解「球壇宿命論」

【世界盃2026／甄嬛傳】經典宮廷電視劇《甄嬛傳》，竟可套用來解讀世界盃？小紅書用戶「LeftWing左邊路」以「當我用《甄嬛傳》給朋友解釋世界盃強隊」為題發文，帖文迅速瘋傳，在網上熱爆且掀起現象級二創熱潮。古代宮廷與現代足球看似風馬牛不相及，但跨界聯動卻點出世界盃各隊的微妙處境，更將一直處於風口浪尖的中國國家足球隊（下稱「國足」）推上輿論最高潮，引發網民熱烈評論。

小紅書帖文「用《甄嬛傳》給朋友解釋世界盃強隊」爆火，並在網絡上掀起現象級二創熱潮，不少AI圖湧現。（小紅書@世間收錄所圖片）

阿根廷與法國如何上演「后妃爭霸」？

小紅書用戶LeftWing左邊路在帖文把上屆冠軍阿根廷封為「烏拉那拉·宜修（皇后）」：「阿根廷就是宜修，上一屆的冠軍/皇后，今年要想辦法守住自己的后位。」適逢球王美斯（Lionel Messi）職業生涯步入尾聲，球隊正面臨新舊交替，這群老將雖然貴為「正宮」，卻時刻面臨「新人逼宮」的焦慮。

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤，有關角色由藝人蔡少芬飾演。（《甄嬛傳》劇照）

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤，有關角色由藝人蔡少芬飾演。（《甄嬛傳》劇照）

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤，有關角色由藝人蔡少芬飾演。（《甄嬛傳》劇照）

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤。圖為阿根廷球隊在訓練。（路透社）

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤。圖為阿根廷球隊在訓練。（路透社）

上屆冠軍阿根廷被博主貼上「烏拉那拉·宜修（皇后）」標籤。圖為阿根廷球隊在訓練。（路透社）

法國就是華妃 後宮裏的人都要怕她三分

能與阿根廷對峙的莫過於陣容鼎盛、體能勁爆的高盧雄雞法國，博主直言：「法國就是華妃，陣容強大家底非常厚，囂張跋扈誰都不服，後宮裏的人都要怕她三分。」 法國坐擁有麥巴比（Kylian Mbappé）等黃金一代，頗具「年家功高震主」的底氣。

法國就是華妃，陣容強大家底非常厚，囂張跋扈誰都不服，後宮裡的人都要怕她三分。 小紅書@LeftWing左邊路

網民在留言區的評論更為毒辣，「去年（上一屆）法國確實有過1個已經成型的男胎」，暗喻2022年卡塔爾世界盃，法國一路殺進決賽，麥巴比上演帽子戲法，在連加時的120分鐘賽事以3-3逼平阿根廷，不料在互射十二碼（點球）下敗陣，法國就正如華妃差點誕下龍子（奪冠）。

博主將法國隊比作家底厚實的華妃。（《甄嬛傳》劇照）

博主將法國隊比作家底厚實的華妃。（《甄嬛傳》劇照）

博主將法國隊比作家底厚實的華妃。圖為法國球隊在訓練。（路透社）

博主將法國隊比作家底厚實的華妃。圖為法國球隊在訓練。（路透社）

博主將法國隊比作家底厚實的華妃。圖為法國球隊在訓練。（路透社）

「五星巴西」跌落神壇是去「甘露寺修行」？

巴西榮獲大女主「甄嬛人設」，博主分析指「巴西曾經拿過5次世界冠軍，就像早期甄嬛寵冠六宮。但最近好幾屆又沒有拿過冠軍，隊內的球星也不如以前大牌，這就是甄嬛離宮去甘露寺了」。不過，即使巴西隊近年屢屢碰壁，風光不再，但全球老球迷依然對他們情有獨鍾，不論在哪場大賽巴西都是討論焦點，正對應「大胖橘（劇中的雍正皇帝）對甄嬛念念不忘！」。球迷們至今仍在期待這支球隊何時能上演「鈕祜祿·甄嬛回宮」的復仇大戲。

全文：《甄嬛傳》神比喻世界盃強隊 小紅書爆紅帖文拆解「球壇宿命論」