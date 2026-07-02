練琴太吵接投訴！住戶反擊鄰居：大家賺到了　籲自裝氣密窗引公憤

若所住的樓宇牆壁太薄或材質隔音效果不佳，的確非常困擾！有網民在社交平台分享，指有住戶貼出公告，稱接到鄰居投訴其家中不停彈奏樂器感到滋擾，但表示女兒正為比賽準備，加上晚上10時前彈奏均屬合法，所以不會調整練習時間，更囂張稱「能免費聽到未來國際大師彩排，其實是大家賺到了！」建議他人覺得受擾可以自行在家中安裝氣密窗、隔音棉。



事件引來網民批評當事人自私，「咁點解唔係佢屋企自己裝隔音配備」、「如果真係彈得優美就唔會有人投訴啦」，但就覺得若然對方沒有犯法，即使附近住客覺得受滋擾亦無可奈何，「佢10點之前彈確實吹佢唔脹」。



有樓宇住戶在家中不停練習樂器，鄰居覺得滋擾投訴。（AI生成圖片）

家中練琴太吵接投訴 住戶拒調整練習時間

有網民在facebook群組「Mei Foo 美孚」貼出照片，揶揄表示「直頭要講聲＂多謝＂啦！」照片顯示，有樓宇住戶疑在公共範圍牆身貼上1張A4紙公告，指近日接到鄰居反映家中傳出的樂器聲干擾生活，但表示家中小孩已經學習樂器多年，更稱「妹妹表演比賽比較重要」，故不打算調整練習時間，更搬出法例規定，指晚上10時前彈奏均屬合法，「周一到周日每天都一定要練習且不固定時間」。

霸氣反擊鄰居：聽到未來國際大師彩排賺到了

該住戶更自信囂張向鄰居們喊話，「能免費聽到未來國際大師彩排，其實是大家賺到了！」，又說若然有鄰居覺得受滋擾，建議對方可在女兒練習期間出門散步，或自行在家中安裝氣密窗、隔音棉，認為「畢竟生活品質是每個人自己的責任」、「再麻煩各位鄰居配合我們家的作息」，絲毫未有讓步打算，態度強硬讓人嘩然。

被投訴住戶貼上公告，建議鄰居可自行在家中安裝氣密窗、隔音棉。（「fb@Mei Foo 美孚」圖片）

網民斥自私：點解唔係佢屋企自己裝隔音配備

許多網民批評涉事住戶自私，「乜水呀，要配合佢」、「咁點解唔係佢屋企自己裝隔音配備」、「如果真係彈得優美就唔會有人投訴啦」、「投訴得佢係噪音，即係佢彈奏出嚟嘅效果大家心裏有數」、「疫情嗰陣附近唔知邊座有人成日晏晝時份吹色士風，我屋企離遠幾座聽真係幾好聽，但係住隔籬啲鄰居真係唔得你死」，又建議受害人可以「用魔法打敗魔法」，「我日日在家中播經文，我未來也有可能成仙，你也別打擾我得道啊」、「開大音樂囉，我咪係咁，隔籬練樂器我咪揈機」。

網民質疑實為鄰居報復：投訴無用，貼呢張紙令佢神憎鬼厭

不過有人質疑事件真偽，「講真講假？咁寸」、「係咪啲鄰居睇唔過眼，寫完做佢咋」、「呢招高，投訴無用，貼呢張紙就令佢神憎鬼厭」，但就覺得若然對方沒有犯法，即使附近住客覺得受滋擾亦無可奈何，「佢10點之前彈確實吹佢唔脹」。

有網民指出對方若沒有犯法，即使附近住客覺得滋擾亦無可奈何，「佢10點之前彈確實吹佢唔脹」。（AI生成圖片）

事發地點為台灣！

不過《香港01》記者翻查網上資料顯示，發現事發地點在台灣，最初由民眾在「爆廢公社」發文，遂引來當地網民留言譴責，「練習就去音樂教室，怎要大家遷就」、「把這一張留着，萬一不幸將來成為大師，去發布讓大家知道是個沒教養的大師」，並表示即使練習時間沒有違規，但仍需要注意1件事，「雖然晚上10點前演奏不犯法，但還是有音量分貝的限制，若超出法規限制還是算制造噪音」。

相關文章：港人家庭移居福岡！入住3日屢被鄰居投訴太大聲 暴雨下狼狽遷出

房屋隔音問題不佳，實在令人困擾！有移居日本的港媽在社交平台發文，分享4年前剛到埗福岡時，因為噪音問題屢次被樓下鄰居投訴，最終只是入住公寓3日2夜，便需要在暴雨下被迫遷出。事件引來網民熱議，指當地其實「好多規矩」，認為只適宜旅遊不宜居住。



有港媽指因丈夫工作關係全家移居福岡，卻因噪音問題被鄰居投訴，入住公寓3日便需遷離。（AI生成圖片）

丈夫工作關係 港人家庭移居日本福岡

該移居日本4年的港媽近日在threads帳號「fukuoka.finds.jp」發帖，透露因為丈夫工作關係，舉家於2022年移居到日本福岡市，但形容剛到埗2個月「已經搬過2次屋，住過3間屋」，直言「而家諗返起都覺得好大壓力」。

屢被樓下鄰居投訴「太大聲」

樓主透露，他們一家3口當時因為居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」，所以丈夫需要獨自搬運多件行李至3樓。她續稱，入住首日只是「用返香港人聲線、正常喺屋企行路、小朋友玩嘅聲音、開埋篋整理行李」，詎料翌日便收到樓下鄰居向物管公司投訴，再向丈夫公司反映，被告知若然再次接到投訴，全家便需要搬走。

樓主一家3口居住由丈夫公司幫忙租下、沒有電梯的「Studio Flat（開放式單位）」。（「threads＠fukuoka.finds.jp」圖片）

入住3日被迫遷出 暴雨下極狼狽

樓主當時意識到單位的木地板較為薄身，即使「少少聲都會聽到」，所以他們之後亦小心翼翼，大清早便出門以防騷擾樓下住客，可惜回家後仍然收到公司通知，指樓下再度投訴，所以要即時遷出，於是他們一家3口只是入住3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。

樓主一家入住公寓3日2夜，便需於暴雨下狼狽遷離。（AI生成圖片）

日本不宜移居？ 網民：好多規矩

帖文引來許多網民指出，日本其實不宜居住，「日本適宜旅遊，不宜長居」、「日本係一個非常唔自由嘅社會，好多規矩，住得愈耐愈頂唔順，通常去到一個位一係就屈服，學下入鄉隨俗扭曲下自己；一係就頂唔順走人」、「雖然唔知香港人聲線有幾大聲，但小朋友行路呢樣嘢佢哋超敏感，搬屋點都會有聲，牆又薄，好多神經特別敏感嘅人郁啲就會投訴」、「你都係叫公司搵間獨立屋畀你啦，最多自己畀部份租金，否則只有不停搬遷」。

網民建議優先考慮石屎樓：隔音較好

但有留言認為港人所謂正常聲線，未必獲日本人接受，「香港人聲線」、「即刻諗到一定唔會係靜」、「其實就係大聲」，認為挑選住處時應先考慮石屎樓，「有小朋友最好住地下，租屋前要睇下間屋係咩物料做，木造最唔隔音，石屎就最好」、「我住過多層式apartment，石屎樓就比較隔音好啲，亦都住過2層樓舊式日本House，因為係鋼架木屋，真係完全冇隔音，鄰居行樓梯上樓返屋企都聽到一清二楚」。

（Facebook「Mei Foo 美孚」）