樓上住戶唱歌太大聲！躁男制止不果　持釘槍向鄰居鐵門連射3次

眼淚若嫌多，用背脊唱情歌，但切忌聲浪過大擾民。台灣1名男子不滿樓上男鄰居在家唱歌太吵，手持釘槍向對方住所鐵門射擊3次，在鐵門上留下3個彈孔以示警告，最終捱告。法官裁定被告「毀損他人物品」罪成，判處有期徒刑2個月，易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元）。



蕭男不滿居於上層的蔡男在住所唱歌時音量過大，於是前往制止，雙方發生口角和拉扯。（AI生成圖片）

被告向鐵門連環射擊3次

台媒於今年1月報道，涉案蕭姓男子住在新北市金山區中山路，和蔡姓男子是樓上樓下鄰居關係，案發2024年11月2日晚上9時許，蕭男不滿居於樓上的蔡男在住所唱歌時音量過大，於是前往制止，雙方發生口角和拉扯。翌日蕭男手持釘槍，再度前往蔡男住所門前，向鐵門連環射擊3次，威力驚人，外層鐵門留下3個彈孔和2支卡住的鐵釘，內層第二道鐵門亦有1個彈孔和1支鐵釘。

蕭男用釘槍向蔡男住所的鐵門連環射擊3次，導致外層鐵門留下3個彈孔和2支卡住的鐵釘，內層第二道鐵門亦有1個彈孔和1支鐵釘。（AI生成圖片）

判處有期徒刑2個月 易科罰金6萬新台幣

蔡男見狀認為生命受到威脅，於是報案，基隆地檢署檢察官查看雙方口供和閉路電視照片等證據，於是依法起訴。

案件在基隆地院進行審理，法官認為男被告沒有用理性方式解決雙方糾紛，反而持釘槍射擊蔡男住所鐵門，導致鐵門毀損，行為並不妥當，考慮到被告認罪，但仍未和蔡男達成和解或賠償損失，裁定「毀損他人物品」罪名成立，判處有期徒刑2個月，易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），全案仍可上訴。

