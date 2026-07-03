加州男潛保護區偷捕龍蝦被斷正　21隻體積未達標　面臨罰款恐判監

美國加州聖地牙哥發生1宗嚴重非法捕撈龍蝦個案。加州魚類和野生動物管理局（CDFW）執法人員巡邏期間當場拘捕1名涉嫌非法偷獵龍蝦的男子。該名疑犯因使用非法工具及在禁漁期濫捕共24隻龍蝦，當中有21隻尺寸過小，體積未達標捕撈標準，正面臨多項指控及法律制裁。



美國加州1名男子潛入加州海洋保護區非法捕撈龍蝦。（AI生成圖片）

趁極低潮作案 殘忍獵殺抱卵母龍蝦

據KTLA報道指，案件發生於今年6月13日清晨。當時正值極低潮時期，CDFW的野生動物執法人員在南加州沿海的海洋保護區（Marine Protected Areas, MPAs）進行例行巡邏時，發現1名形跡可疑的男子，懷疑他正進行非法捕撈。

CDFW的野生動物執法人員在巡邏時抓捕到1名男子用背包裝獲非法捕獵的龍蝦。（Facebook@California Department of Fish and Wildlife）

執法人員隨即上前截查，並搜查其隨身物品，結果檢獲多達24隻被偷獵的龍蝦，當中21隻的體積未達法定尺寸，同時檢獲其作案用的潛水裝備及被捕蝦禁用的魚叉。

執法人員搜查其隨身物品，搜查出多達24隻被偷獵的龍蝦、潛水裝備及被捕蝦禁用的魚叉。（Facebook@California Department of Fish and Wildlife）

龍蝦身上有魚叉孔 存活龍蝦已被放生

當局指出，這批龍蝦是在禁漁期內被捕獲，且所有龍蝦身上均留有魚叉刺穿的孔洞，證實疑犯使用了非法的魚叉方式進行捕獵。被捕獲的龍蝦當中有很大1部分是懷有蝦卵的雌性龍蝦，對當地龍蝦種群的繁衍造成直接打擊。

經執法人員快速點算及拍照存證後，所有仍然存活的龍蝦已被即場放歸大海，以盡量減低對生態的影響，而作案用的潛水裝備及魚叉則被全數充公作呈堂證物。

經執法人員快速點算及拍照存證後，所有仍然存活的龍蝦已被即場放歸大海。（AI生成圖片）

當場被捕面臨多項控罪 恐罰款判監

涉案男子隨即被當局拘捕，現正面臨多項指控，包括在海洋保護區內非法捕魚、在非合法捕撈季節獵取龍蝦、持有未達法定尺寸之海產，以及無牌捕魚等。若所有罪名成立，該男子的每宗違規都可面臨最高1,000美元罰款及監禁6個月。

暴利驅使鋌而走險

南加州沿海的海洋保護區設立的宗旨在於維護脆弱的海洋生態系統，讓各類海洋生物得以繁衍棲息。根據當地法例，保護區範圍內嚴禁任何形式的商業或休閒捕撈活動。

由於加州刺龍蝦在海鮮市場上一直有價有市，加上保護區內缺乏人為捕撈，龍蝦數量較多且體型龐大，部分不法分子因此鋌而走險，無視保育法規，企圖以非法且具破壞性的手段（如使用魚叉）獲取暴利。

CDFW將持續加強針對沿岸保護區的日夜巡邏與執法力度，並呼籲公眾及潛水愛好者切勿以身試法。加州市民若發現任何可疑的非法捕撈活動，應立即向當局舉報，共同守護珍貴的海洋資源。 加州魚類及野生動物保護局發言人

其他報道：小龍蝦不是龍蝦？專食垃圾？食完易肌肉痛？

食小龍蝦熱潮風靡內地，最近席捲香港，幾乎變成海鮮自助餐必食的一度菜。內地更有主打小龍蝦的餐廳，斥資數百萬元在香港開設分店，看中小龍蝦的潛力市場。內地卻瘋傳「小龍蝦是蟲子不是蝦」的文章，指小龍蝦都是生長在污水，專食垃圾，食完後容易患上「橫紋肌溶解症」。究竟真相如何呢？



小龍蝦熱潮風靡內地。（資料圖片）

小龍蝦原名「克氏原螯蝦」，原產地為美國東南部，與龍蝦同屬於分類學上的「十足目」。正確來說，小龍蝦是其中一種淡水蝦，並不是蟲。

小龍蝦專食垃圾？

小龍蝦是雜食動物，主要食物是水草、藻類、有機碎屑等。因為食性雜，生命力也強，可以在污染的水源生存。不過，餐廳供應的小龍蝦，理應是來自養殖場，都在清水長大，只因內地食物安全令人成疑，港人是否有信心享用呢？

早前內地有商家推出小龍蝦月餅。（網上圖片）

食小龍蝦可引致「橫紋肌溶解症」？

香港較曾有2名女子，在深圳進食小龍蝦後，患上「橫紋肌溶解症」，背、胸、肩和大腿等部位都出現嚴重肌肉痛。衞生防護中心隨後解釋，「橫紋肌溶解症」，可引致腎臟受損和其他併發症，又估計該症是人體累積有關動物體內未知的耐熱毒素引致。

根據資料顯示，北歐、美國、巴西亞馬遜和中國等地，在1924年都曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的「橫紋肌溶解症」爆發個案。一般肌肉痛的徵狀，都會在2至3日內減退。

香港較曾有2名女子，在深圳進食小龍蝦後，患上「橫紋肌溶解症」，背、胸、肩和大腿等部位都出現嚴重肌肉痛。（資料圖片）

衞生防護中心曾建議，市民進食小龍蝦時應注意以下事項：

烹飪前應清洗乾淨徹底煮熟向信譽良好的供應商，購買新鮮小龍蝦切勿食用來歷不明的或自行捕撈的野生小龍蝦不要食用小龍蝦的頭和內臟不應過量進食食用小龍蝦後，出現全身或局部肌肉酸痛等，應及早求醫

