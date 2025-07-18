NVIDIA CEO黃仁勳公開反駁MIT研究　親證每日使用AI認知不減反升

據媒體報道，英偉達（Nvidia，又稱輝達）CEO黃仁勳早前公開駁斥了一項麻省理工學院（MIT）的研究結論。



該研究認為頻繁使用AI（如依賴ChatGPT撰寫論文）會導致用戶認知能力下降，表現為大腦活躍度降低，在神經反應、語言表達、行為表現方面下滑，後期甚至出現直接複製粘貼、缺乏獨立思考的現象。

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黃仁勳坦言自己尚未閲讀該報告，但明確表示不認同其結論。他現身說法：

我每天都用AI，但我感覺自己的認知能力不是在退步，而是在進步。

他強調，關鍵在於使用方法——他從不允許AI替代思考，而是將其視為強大的學習工具，「讓我理解不懂的知識，或協助解決原本難以處理的問題」。

黃仁勳特別指出，有效使用AI絕非被動接收訊息，而是一個主動思考的過程。他認為，提出高質量問題的能力本身就是一種「高階認知能力」。「當我跟AI互動時，本質上是在不斷發問。想要提出好問題，就必須動腦、分析、推理。」他解釋道。

他分享了自己的實踐方法：不滿足於AI的第一輪回答，會進行追問並與其他AI工具交叉驗證。「我常問第一個AI，『這是你能想到的最佳答案嗎？』然後再把答案交給另一個AI，讓它來評估前一個回答的質量。」他將此過程比作「聽取三個人的意見」，認為這有助於培養批判性思維。

因此，黃仁勳堅信，正確使用AI不僅不會削弱智力，反而能提升人的認知水平。他建議：

每一個參與這類實驗的人，都應學會批判性地看待AI給出的答案。

對於AI領域的年輕從業者，黃仁勳也給出了他的洞見：「你們必須意識到，AI是人類歷史上最具突破性的技術之一。它之所以在今天而非數十年前出現，有其必然性。我們創造出了能夠模擬智能、在大規模基礎上執行多種複雜功能的機器，這無疑是一項革命性的技術成果。」

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