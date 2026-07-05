揸遮要考牌？男子橫向持傘前後搖擺　商場天橋左穿右插　遭斥自私

近年常聽說「生仔要考牌」，但或許如何手持雨傘都要考牌！有網民在社交平台公審，指在柴灣一商場內，發現有男子橫向持傘、並大幅度前後擺動右手，之後步出行人天橋又疑似故意將雨傘放在較多途人經過的一邊，過程完全無視從旁經過的路人，她看不過眼遂貼出片段，質疑對方「其實係咪都有啲反社會人格障礙」。



有網民批評男子舉動危險，「擺到明係專登，有病」、「正PX！正常人都唔會咁做（揸遮）！」。但有留言建議「見到呢啲人保持距離」、「睇對眼都知佢戾氣重」。



柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」圖片）

柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

柴灣有男子以打橫方式手握雨傘，在商場和天橋左穿右插被拍片公審。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

男子「打橫揸遮」大幅度狂揈 商場、天橋左穿右插

「真心有病」，有女途人在threads帳號「rainchingbow」發帖並上傳多段影片，表示「真心想問，喺商場同天橋，咁樣攞住把遮左穿右插嘅人，其實係咪都有啲反社會人格障礙？」。片中可見，在柴灣與華廣場內，1名穿着黑色上衣、戴口罩的男子右手握着1把長雨傘，但他並非保持傘尖向下，反而是以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手，當時有不少街坊經過，而他似乎不怕弄到他人。

穿著黑衣、戴口罩的男子在柴灣與華廣場內握着長雨傘。（「threads＠rainchingbow」圖片）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

他以橫向持傘方式、大幅度前後擺動右手。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

疑故意將雨傘放較多途人經過一邊 目擊者：睇佢係出力撥

男子之後離開商場步出行人天橋，他仍以同一方式握着雨傘。不過樓主尾隨對方時，發現他疑似故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊，形容「現場睇佢仲要係出力撥，唔係純放軟」，認為對方行為危險，覺得男子目露兇光，「我都唔敢惹佢」，只能在網上貼出當時畫面，期望男子「親朋好友教導下佢」。

男子之後離開商場步出行人天橋，仍以同一方式握着雨傘。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

樓主尾隨對方時，發現他疑故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

樓主尾隨對方時，發現他疑故意轉手，將雨傘放在較多途人經過的一邊。（「threads＠rainchingbow」影片截圖）

網民批舉動危險斥自私：好似條路係佢嘅咁

不少網民擔心經過的途人會被弄傷，紛紛批評男子行為自私，「KamX自私X以為自己行天橋」、「正PX！正常人都唔會咁做！」、「擺到明係專登，有病」、「除咗攞遮嘅方法之外，佢嘅步姿都係好乞人憎嗰種」、「好似條路係佢嘅咁，專登咁樣唔畀你行」、「佢以為自己行得好X型，其實係X頭皮」，戲稱「又要鐵拳教育」。

網民溫提籲保持適當距離

但有留言覺得倘若遇到這種人，為了自保應該和對方保持距離，「睇對眼都知佢戾氣重」、「呢個人一定心理不平衡」、「佢係咪以為自己係劍客」、「佢當自己係武林高手，以為自己拎住把倚天劍」、「見到呢啲人保持距離」。

相關文章：室內怕下雨？光頭男「擔遮」行商場 港男斥自私 網民：無髮無天

本港近期天氣不穩，不時出現狂風驟雨，市民出門時記得帶備雨具。有港男日前就在社交平台發文，指目睹有光頭男子走進商場時，在室內範圍竟然未有收起雨傘，還貌似大模廝樣，完全未有擔心可能弄濕旁人。樓主看不過眼於是拍照公審，質疑「穿過個商場收遮有幾難？難為你身邊啲人俾你整濕晒」。



不少網民紛批評男子行為缺德，「好X過份」、「啲人嘅素質差到一個點」、「因為行幾步路就係出口，出面又落雨懶得又收又開，直接開住出」；又趁機嘲笑光頭男子，「真正無髮無天」。



有港男途經商場時，目睹1名光頭男子未有收起雨傘，不滿下貼圖公審對方。（threads圖片）

光頭男子「擔住遮」行商場 港男貼圖斥自私

「估唔到人類真係無極限」，該港男在threads帳號上傳照片，現場所見為鑽石山啟鑽商場，相中可見一名穿著黑衣、墨綠色短褲的光頭男子正準備步出商場，而他左手卻撐着1把深藍色雨傘。樓主不滿對方於室內商場「擔遮」的行為，遂拍下照片放到網上公審，斥「以為落雨天喺簷篷開遮已經係人渣」，同時質疑「穿過個商場收遮有幾難，難為你身邊啲人俾你整濕晒」。

港男於帖文批評光頭男，「穿過個商場收遮有幾難，難為你身邊啲人俾你整濕晒」。（threads截圖）

網民狠批無品：素質差到一個點

帖文引來網民圍轟相中人行為無品，「大癲」、「好X過份」、「啲人嘅素質差到一個點」、「條友想吹乾把摭？」、「因為行幾步路就係出口，出面又落雨懶得又收又開，直接開住出」、「同嗰啲喺架巴士入面都會開遮嘅係同類」，並嘲笑「真正無髮無天」、「似係行為藝術，和尚擔遮，歇後語嚟㗎」、「可能為靈界朋友遮太陽（以前聊齋故事係咁）」。

（threads＠rainchingbow）