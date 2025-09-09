港鐵男打橫拎遮狂揈極危險！目擊者斥隨時插到人　網民：好乞人憎

除了「擔遮」要考牌，如何「拎遮」也要考牌！有港鐵乘客於網上公審1名男子，在金鐘站往南港島綫或東鐵綫月台通道行走期間，大幅度擺動雙手，右手打橫拿着的長傘隨時插到他人。



網民紛紛留言批評，「呢啲X樣真係好X乞人憎，咁X樣掗住行，把X遮咁樣fing」、「勁憎呢啲人，如果有小朋友眼都俾佢插盲，咁威不如警署門口行」、「揸長遮而唔識將遮尖指向地下嘅人，通常都係啲X街」。



有港鐵乘客於網上公審1名男子，在金鐘站往南港島綫或東鐵綫月台通道行走期間，大幅度擺動雙手，右手打橫拿着的長傘隨時插到他人。（Threads@kc12345000影片截圖）

該港鐵乘客於Threads發文發片批評：「咁樣行路係咪威啲？把遮隨時插到人。」影片見到，1名穿深藍色polo上衣的男子在金鐘站往南港島綫或東鐵綫月台通道行走，他不斷大幅度擺動雙手，右手打橫拿着長傘，未有將尖頂向下，十分危險，隨時插到及弄傷他人。

港鐵男打橫拿傘極危險

樓主其後留言補充：「佢喺電梯都係咁，不過好彩係落，上嘅話後面嗰個多得佢唔少。」

該男子不斷大幅度擺動雙手。（Threads@kc12345000影片截圖）

該男子不斷大幅度擺動雙手。（Threads@kc12345000影片截圖）

該男子右手打橫拿着長傘，未有將尖頂向下，十分危險，隨時插到及弄傷他人。（Threads@kc12345000影片截圖）

該男子右手打橫拿着長傘，未有將尖頂向下，十分危險，隨時插到及弄傷他人。（Threads@kc12345000影片截圖）

該男子右手打橫拿着長傘，未有將尖頂向下，十分危險，隨時插到及弄傷他人。（Threads@kc12345000影片截圖）

目擊者斥：把遮隨時插到人

網民狠批男子，「呢啲真係黐X線」、「生存咗幾十年連把遮都未識點拎，只係識行路嘅單細胞」、「行都行得樣衰過人，掗掗拃拃咁」、「擺明想整到人啦」。

有網民則說，「專登的，行遠啲，無謂嘥時間喺啲無謂人度」、「搞到我想企佢後面揸住把遮一齊行」、「要大叫『小心前面嗰個人！睇住佢把遮亂咁插呀！』」、「想講呢條路好多奇怪人，或者係貫穿港九新界嘅交界點，所以乜人都有，但日日都見到奇怪人，一路行一路嗌嘅有、拍住手掌行嘅有、一路唱歌X人嘅又有」。