食霸王餐狠招！24歲爸爸螺絲釘刺1歲女　網紅店看影片揭心寒原因

為了吃霸王餐，可以去到幾盡？澳洲悉尼市中心（CBD）知名網紅粵菜館「Mr Wong」早前發生情節極駭人的欺詐與虐兒案。1名24歲英國籍男子涉嫌在用餐後，故意螺絲釘刺傷年僅1歲的女兒，然後向餐廳謊稱女兒是被店內的高腳椅弄傷，藉此作出要脅，最終要求「免單」成功。店方其後翻看閉路電視片段而知悉真相，立即報警。新南威爾斯州警方調查後拘捕涉案男子，對他控以虐兒及欺詐罪等罪名。



位於悉尼CBD的知名餐廳Mr Wong是當地知名網紅粵菜館。（網上圖片）

免單97澳元 狠心阿爸拆螺絲釘刺女兒腿

案發於今年6月21日下午約3時30分，涉案英國男子在位於悉尼CBD的知名餐廳Mr Wong用餐後，突然向店員投訴，聲稱其1歲大女兒被餐廳的高腳椅弄傷，情緒激動地要求免單。餐廳員工為了息事寧人及安撫顧客，最終決定免去價值97澳元（約525港元）的賬單，該男子隨即帶同女兒離開。

1名24歲英國籍男子為吃霸王餐，故意以螺絲釘弄傷1歲女兒，以此要脅商家「免單」。（AI生成圖片）

餐廳管理層事後翻看閉路電視（CCTV）片段，赫然發現驚人真相！畫面顯示，該名父親涉嫌故意從餐廳的高腳椅上拆下1顆螺絲釘，然後狠狠地刺入女兒的腿部，以此致其痛極大哭，從而製造受傷假象，藉此要求免單，餐廳隨即報警求助。

警突襲露營車公園搜捕 神秘英國「旅行者」背景曝光

新南威爾斯州（NSW）警方接報後到場調查，向餐廳員工錄取口供並翻看閉路電視畫面，迅速鎖定嫌犯身份。至6月22日，警方於悉尼北部海灘納拉賓（Narrabeen）的一處露營車公園將該名24歲男子拘捕，並帶往曼利（Manly）警署受查。警方發言人其後透露，該男子目前被控虐兒及欺詐罪。

警方於一處露營車公園將該名24歲男子拘捕，該男子目前被控虐兒及欺詐罪。（AI生成圖片）

澳洲法律對未成年受害者身份保護的限制，涉案男子的姓名及女兒的身份依法不得公開。但據警方消息人士透露，此人曾使用化名，屬於一個名為「旅行者」（Travelers）的特殊群體，該群體成員常從英國入境澳洲，以駕駛露營車四處遊蕩遷移為生活方式，過去在當地亦曾涉及多宗消費糾紛。

7月中旬開審 餐廳指已進入司法程序

目前，該名英籍男子已獲得有條件保釋，案件已排期於7月15日在悉尼唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）開庭審理。涉事餐廳Mr Wong發言人回應媒體時表示，由於案件目前已正式進入司法程序，現階段不便作出進一步評論。

其他報道：有片│屯門男食霸王餐！離開時1舉動更離譜 機智店員絕招KO獲激讚

食「霸王餐」行為令人髮指！網絡流傳屯門食店閉路電視（CCTV）影片，有男子吃晚膳時，趁隔籬座位食客起身離開，跟着「衫尾」急步走出門口，沒有付款，「走嘅時候仲好好手尾用佢嘅神聖右手將張單揸埋一嚿塞咗落褲袋先走」，幸好「醒目」員工機警發現，大喝1句「畀咗錢未啊！」，聲音令男子受到眾人注視，即時返回店內付款，最後再往另一方向離開。



事件引來網民熱議，紛紛批評男子想食「霸王餐」離譜，大讚員工機警，「正PX，食霸王餐，總之戴帽戴口罩嘅都要睇緊啲」、「真係先收錢後上菜，對付呢啲人好有用」、「建議報警」。



有屯門食店負責人發布閉路電視影片，顯示有男子疑想食「霸王餐」。（Threads@tuenmunlocals）

CCTV直擊！屯門男食霸王餐

「各位屯元天食肆負責人，員工請注意！」有屯門食店負責人於Threads專頁「屯門友」發布閉路電視影片，顯示有男子疑想食「霸王餐」。

屯門男「跟衫尾」圖食霸王餐

影片見到，事發6月26日晚上7時左右，當時食客眾人，其中1名女食客吃完晚膳後準備離開，後方1名本來正坐着、穿粉紅色衣服戴鴨舌帽男子見狀即時起身，跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

男子跟着女子「衫尾」急步離開食店，經過收銀處也沒有付款。（Threads@tuenmunlocals）

機智店員絕招KO 男子即回頭付款

不過男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。

男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。（Threads@tuenmunlocals）

男子踏出店舖一刻，就有店員大喝「阿哥畀咗錢未啊！」，隨即不少食客及路人望着男子，男子於是返回店內付款再離開。（Threads@tuenmunlocals）

樓主補充，男子一開始離開時，「好好手尾用佢既神聖右手將張單揸埋一嚿塞咗落褲袋先走」，幸好員工從男子進入店舖開始已經留意，「喝返佢入嚟畀錢」，避免了不必要損失。