霸王餐？內地女生葵芳食$80無付款　呻1習慣所致求代付　結局暖心

【香港旅遊／香港美食】外出用餐記得要付款，以免變成「霸王餐」。有內地女生於小紅書發文表示，她日前在香港葵芳新都會廣場用餐後，因習慣問題沒有付款就離開，到晚上才記得忘了付款，焦急求助，「有沒有明天去新都會的朋友可以幫我去付一下……」。



帖文引來網民熱議，不少人認為是兩地文化差異，「這個還真是，兩地的習慣真的不太習慣」、「大陸一般就是掃碼下單付款再上菜，所以有時候聊得興起真的怕忘」；也有多名網民表示已幫樓主聯絡食店，「已經幫忙聯繫了！不要罵她啊啊啊啊」。而樓主隨後更新帖文，揭露事件後續暖心。



外出用餐記得要付款，以免變成「霸王餐」。（資料圖片）

內地女生葵芳食店用餐忘付款 求好心人代付

「去香港吃飯忘記付錢了。」該內地女生於小紅書發片發相，指她於12月13日（星期六）在葵芳新都會廣場1家台式食店用膳後，因不習慣「先下單吃完再結賬」，結果沒有付款就離開，到晚上與朋友聊天才發現忘記付款，遂向網民求助，「因為不習慣先下單吃完再結賬，結果最後直接走人了……晚上跟朋友聊天才發現好像忘記付錢了……有沒有明天去新都會的朋友可以幫我去付一下……」。

該內地女生指，因不習慣「先下單再結賬」，結果到食店用餐後沒有付款就離開，向網民求助。（小紅書）

網民指兩地習慣不同 倡盡快聯絡食店

帖文引來網民熱議，有人認為是兩地文化差異所致，建議樓主盡快聯絡食店付款，「慘了，估計明天在fb群組會看到有你樣子的監控畫面」、「大陸一般就是掃碼下單付款再上菜所以有時候聊得興起真的怕忘」、「這個還真是，兩地的習慣真的不太習慣」、「你就跟他說大概什麼時候吃的東西，吃了什麼東西，說忘了付款真的很抱歉，重新付了款就好了，沒事的，平時也不少遊客會犯這種錯誤，大家都能體諒，只要不是有心逃單就好」。也有多名網民表示已幫樓主聯絡食店，「已經幫忙聯繫了！不要罵她啊啊啊啊」。

樓主隨後回覆網民講述進展，「現在過了營業時間了，沒有接我電話……我發了短信明天再打個電話過去，謝謝你……我會認真道歉的」、「為啥這麼多讚……我好害怕，我已經拜託朋友打電話過去了也發了短信，暫時沒有回復，明天到了營業時間會繼續電話過去道歉的，謝謝大家的關心」。

樓主終成功付款：店家挺好的

至第2天（12月14日星期日）早上11時許，樓主再更新帖文，表示已向食店支付款項，「後續就是我已經付過去啦，店家挺好的也沒有說什麼，我隨手發出來吐槽的沒想到這麼多人看，謝謝大家關心出主意」。

從樓主上載付款截圖及短訊見到，她向食店支付了80港元，並多番留言「付了付了」。