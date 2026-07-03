東張西望團隊葵涌追訪大媽？疑黎寬怡追出馬路　網民震驚：搵命博

無綫電視節目《東張西望》經常在接受市民投訴後，派出團隊拍攝追訪，而有網民於7月2日在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」上載影片，長約22秒，顯示1名身穿短褲的長腿女子在葵涌葵興邨邨口，不停追着1名大媽，同場有1名男子手持攝錄機，以及有另1名身穿白色背心、戴口罩的女子手持手機拍攝。不少網民認出短褲女是《東張西望》女主持黎寬怡（貓仔），估計是正在進行追訪工作。



影片見到大媽左閃右避，不時用手臂遮掩自己容貌，避免被拍攝到，甚至冒險走出馬路，無視安全島，一直沿禾塘咀街馬路奔跑，和附近車輛距離極近。而短褲女和負責拍攝的男子緊隨大媽，3人跑上行人路後，影片便結束。



無綫電視節目《東張西望》疑在葵興邨邨口追訪大媽，身穿短褲的長腿女子不停追問大媽，網民認出是女主持黎寬怡（貓仔）。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

不少網民認出短褲女是《東張西望》女主持黎寬怡（貓仔），估計是正在進行追訪工作。（ig圖片）

不少網民認出短褲女是《東張西望》女主持黎寬怡（貓仔），估計是正在進行追訪工作。（ig圖片）

疑似《東張西望》團隊追訪大媽

影片沒有錄取到各人言論，所以未知發生何事，但影片仍然引來許多網民討論，部份網民認出該名短褲女是無綫電視節目《東張西望》女主持黎寬怡（貓仔），估計團隊正追訪該名大媽，由於大媽拒訪，所以團隊跟隨她一起走出馬路。

大媽左閃右避，不時用手臂遮掩自己容貌，避免被拍攝到，甚至冒險走出馬路，短褲女緊隨其後。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

大媽左閃右避，不時用手臂遮掩自己容貌，避免被拍攝到，甚至冒險走出馬路，短褲女緊隨其後。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

網民驚呼：其實做訪問做到追人上馬路好危險

對於攝製隊為追訪大媽而跟隨出馬路的做法，惹來網民爭議，大量網民直斥危險，留言指「其實做訪問做到追人上馬路好危險」、「佢哋仲要無睇車」、「真係搵命博，太危險啦」。

男子繼續持攝錄機追着大媽。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

男子和短褲女先後走出馬路，緊隨着大媽。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

途人亂過馬路罰款2000元

根據本港法例374G章《道路交通（交通管制）規例》第39條，行人不得在指定情況下橫過馬路，包括在距離交通燈控制過路處15米範圍內卻不使用該過路處，或攀越、穿過路邊圍欄或中央分道帶進入車路，一旦違例，可被判處罰款2,000元。

3人其後跑上行人路。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

其他報道：譚詠麟寶雲道疑欲過馬路險被撞 踉蹌退回路邊 網民：練氣開個唱

「校長」譚詠麟縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲，今年9月更在相隔11年後，再次踏上紅磡香港體育館（紅館）的舞台，舉行香港站演唱會。最近就有網民在寶雲道駕車時，以不尋常的方法巧遇「校長」。



據網傳車cam影片見到，司機在寶德臺附近的彎道，轉彎時驚見1名男子在前方疑似想過馬路，但見到私家車後踉蹌走回靠山的路邊，駛過該名男子後，司機驚呼「譚詠麟嚟嘅好似？」，車上女乘客亦附和，其後肯定該男子就是「校長」。帖文引來大批網民討論，部份人指譚詠麟住在寶德臺多年，看過他並不出奇，司有人指他應該是為了準備演唱會，而在寶雲道跑步鍛鍊。



最近有司機駕車至寶雲道時，以不尋常的方法巧遇「校長」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

司機在寶德臺附近的彎道，轉彎時驚見1名男子在前方疑似想過馬路，但見到私家車後踉蹌走回靠山的路邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

據影片顯示，事發於6月28日下午約3時半，當時司機在位於中半山寶雲道駕車，駛到寶德臺入口一段。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

不久司機卻直呼「譚詠麟嚟嘅好似？」，而車上女子表示認同，認為險些被其車撞倒的便是「校長」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

譚詠麟於今年9月會在紅磡香港體育館開演唱會。

全文：譚詠麟寶雲道疑欲過馬路險被撞 踉蹌退回路邊 網民：練氣開個唱