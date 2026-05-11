堅尼地城男女過馬路被呠　女子舉中指向司機泄怒火　附運輸署指引

無論行人還是駕駛者都要注意道路安全。近日網上流傳影片，西區堅尼地城打卡熱點石牆樹景旁，有私家車司機從科士街轉入爹核士街時，遇到1對男女正橫過馬路，於是響咹提醒有車，女子不滿突然「被呠」，向司機舉起中指宣泄怒火。



影片引起網民熱議，不少人指責男女過馬路不看車行為危險，舉中指亦非常無禮，「條友望都冇望過，以為老奉一定讓佢呀？仲要舉中指？你話合唔合理先」、「唔睇清楚唔停低，最後蝕嗰個係路人，醫得返都還好，醫唔返隻腳，又或醫都唔使醫，就自己攞嚟」。



不過也有網民指出，司機轉入路口應停下讓行人，「右轉慢駛禮讓行人先行啦」、「人哋無望到，佢又睇到對方行緊出去咪讓下人囉」、「車正路要讓行人，人哋行出馬路早過你，撞到佢你點都輸」、「其實揸車睇住行人係司機嘅責任，就算佢行出馬路發生意外，行人都係受保護」。



運輸署網站《道路使用者守則》提到，駕駛者「應讓路給正在橫過馬路或在路口等候橫過馬路的行人」，不過《過馬路守則》也有提到，「為確保絕對安全，過馬路前應先站定，即使認為沒有車輛駛近，也應如此。站定後可以仔細看清楚四周情況，並且看得更遠」。



影片見到私家車司機正從科士街轉入爹核士街。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1段13秒影片，見到私家車司機正從科士街轉入爹核士街，到轉角位時，1對男女拖手橫過馬路，未有留意到有車，於是司機響咹1下提醒，男子不滿突然「被呠」，回頭向司機舉了1下手，女子則直接舉起中指宣泄怒火，男女繼續過馬路，影片就此完結。

男女過馬路被呠 女子舉中指向司機泄怒火

有網民批評男女過馬路大安旨意不看車，「行快少少應該撞到喇，佢哋都冇預先望車更冇打算停低」、「唔睇下有冇車就踏隻腳出馬路，兩個真係厭世㗎喎，自己死就好唔好害司機吖」、「最X衰係條女」、「這兩個路人冇望左邊就過馬路，響咹提示司機做得非常正確抵讚」。

到轉角位時，1對男女拖手橫過馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男女未有留意到有車，於是司機響咹1下提醒，男子不滿突然「被呠」，回頭向司機舉了1下手。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議：男女唔睇車 VS 司機應禮讓行人

有網民則認為司機應禮讓行人，「行人永遠都係道路優先權首位，你呠佢純粹出啖氣，佢又未必會行快啲，俾人舉中指又要唔忿氣，何必呢，停一停由佢繼續行咪算囉」、「只可以話，撞到行人、嚇到行人，必定不小心駕駛，呢兩個人係老X奉，但只可以話佢衰格，不過你都吹佢唔脹」。

有網民指出，「呢個位係冇紅綠燈行人過路處，有人過緊馬路，啲車要停低讓行人好正常，如果一直都有車行，呢啲位係咪行人一直都唔使行？唔好以為啲車大晒，好多時斑馬線啲車都唔會停低，有人行緊可以衝過去，電車落緊客啲車又衝過去，真係當正條馬路係你哋」。

女子直接舉起中指宣洩怒火。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男女繼續過馬路，影片就此完結。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

駕駛者要先讓行人？行人過馬路要遵守什麼規則？

而運輸署網站的《道路使用者守則》提到，駕駛者「應讓路給正在橫過馬路或在路口等候橫過馬路的行人」，以及「無論何時何地，即使行人胡亂橫過馬路，駕駛人在法律上和道義上均有責任，提防和避免撞倒行人。因此，你應該時刻讓路給在馬路上的行人」。

不過《過馬路守則》也有提到，「為確保絕對安全，過馬路前應先站定，即使認為沒有車輛駛近，也應如此。站定後可以仔細看清楚四周情況，並且看得更遠」、「如有車輛駛近，應先讓其駛過，再察看四周，並聽清楚以確定沒有其他車輛駛來」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）