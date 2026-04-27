有片！油塘私家車突飄移轉彎　嚇親亂過馬路女子　網民：好彩冇撞

幸好沒撞到人或其他車！近日網上流傳影片，有私家車司機於油塘鯉魚門廣場地下外駕駛時，突然飄移轉彎，發出磨擦地面的巨響，嚇得1名亂過馬路的女子停下腳步再後退，幸該輛私家車及時停下，未有撞上防撞欄釀成意外，緊接再向前慢駛。而司機事後聲稱，「唔小心畀大油咗，然後救車」。



網民留言揶揄司機，「哼！用愛膚堅啦！」，又說「藤原拓海」、「嚇死阿姐」。有網民就質疑是擺拍影片，是特意在該處玩飄移「點解咁啱又會用到手機拍低嘅呢」、「甩得smooth都仲可以覺得你控制到，但甩個尾甩成咁，好心就唔好喺啲真街坊彎玩啦，仲要放上網取暖」。



影片見到，當時1名女子在油塘鯉魚門廣場地下外亂過馬路。（Threads@pl_0990）

有男生於Threads發文分享1段影片，表示「呢個彎慣咗」，影片見到有私家車司機於油塘鯉魚門廣場地下外駕駛時，突然飄移轉彎，嚇得1名亂過馬路的女子急停察看再後退，幸無發生交通意外。

油塘私家車飄移轉彎 亂過馬路女急停

根據男生回覆網民留言的行文，似乎他就是影片中的司機，他聲稱「其實係唔小心畀大油咗，然後救車」，又強調「我平時行車好慢好安全」。

1輛私家車突然飄移轉彎，發出磨擦地面的巨響。（Threads@pl_0990）

1輛私家車突然飄移轉彎，發出磨擦地面的巨響，嚇得亂過馬路的女子停下腳步再後退。（Threads@pl_0990）

幸該輛私家車及時停下，未有撞上防撞欄釀成意外。（Threads@pl_0990）

網民：好彩頭轆揦得住，唔係就GG

網民留言表示，「又掟得幾靚喎」、「大多數人都嚇死即時踩break收油，唔識控制油門同反軚」。有網民就直指危險，「佢都幾好彩冇撞」、「好彩頭轆揦得住，唔係就GG」，又說「其實邊個位型，成架停咗喺到」、「第一次見漂移漂到停喺度，不如改名叫漂停」。

有網民指摘亂過馬路的女子，「阿姐亂過馬路又係抵死，嗰邊好X多人都咁過馬路，明明前面有燈位」。

私家車緊接再向前慢駛。（Threads@pl_0990）

司機事後聲稱，「唔小心畀大油咗，然後救車」。（Threads@pl_0990）

在香港亂過馬路罰多少錢？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。

（Threads@pl_0990）