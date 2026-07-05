疑外傭爬出窗外抹窗！站石壆單手扶窗框　網民：清潔緊要過條命？

僱主要求外傭清潔家居時，亦應提醒她們要小心注意安全！有筲箕灣街坊日前在社交平台貼出相片，顯示有疑似外傭的女子為了抹窗竟然爬出窗外，她身上完全沒有任何安全裝備，僅以單手扶窗框，危險一幕惹來網民討論，「清潔緊要過條命咩」、「打工啫，唔好攞命搏」，同時質疑「久不久就會有人失足跌落樓，到底是人為還是意外？」、「我姐姐一入職就同佢講唔使抹外面窗，唔想佢死亦唔想變凶宅」。



筲箕灣有疑似外傭為抹窗爬出窗外，其身上完全沒有任何安全裝備，僅以單手扶窗框。（「fb＠筲箕灣西灣河關注組」圖片）

疑外傭爬出窗外抹窗 僅用單手扶窗框「借力」

有街坊在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳1張照片，表示「危險呀~抹窗唔好擒出去」。相中顯示，1名疑似女傭正進行家居清潔，她爬出窗外、站在外牆石壆上，左手拿着1枝清潔劑，同時扶着窗框；右手則拿着抹布正擦拭窗戶，但她身上完全沒有繫上任何安全裝備，畫面令人觸目驚心。雖然單憑相中未能知悉事發樓層，但若然女子失足跌下，後果恐怕不堪設想。

網民質疑：清潔緊要過條命咩？

網民看過照片紛紛表示驚嚇，「黐線，仲要捉住隻窗嚟借力」、「又冇降傘式安全帶，又冇安全帽，清潔緊要過條命咩」、「打工啫，唔好攞命搏」、「假設該窗鬆脱，人帶窗一齊跌落（街），後果不可想像」、「完全無危險（安全）意識」「久不久就會有人失足跌落樓，到底是人為還是意外？」。

有人則認為僱主有責任保護家傭的安全，「這是違法的，見到應該報警」、「咁樣保險未必有得賠」、「害人害己」、「試吓通知保安，再由保安同個同僱主講」、「我姐姐一入職就同佢講唔使抹外面窗，唔想佢死亦唔想變凶宅」。

有網民認為僱主有責任保護家傭的安全，指外傭行為已違法，建議樓主報警。（AI生成圖片）

僱主要求外傭抹窗 需遵守什麼規範？

根據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定，同時外傭除手臂外其他身體部份都不可伸出窗外。

有同樣身為僱主網民指，「我姐姐一入職就同佢講唔使抹外面窗，唔想佢死亦唔想變凶宅」。（AI生成圖片）

相關文章：海逸豪園女子爬出窗外抹窗 抹足15分鐘 目擊住戶：睇到膽戰心驚

抹窗切勿爬出窗外，免生意外！《香港01》接獲讀者報料，紅磡海逸豪園有疑似外傭的女子爬出窗外抹窗，整個過程至少15分鐘，他直言「睇到我膽戰心驚」。



紅磡海逸豪園有女子爬出窗外抹窗。（讀者提供影片截圖）

該海逸豪園住戶向《香港01》表示，他於12月16日下午放學時段目擊事件，見到第一座低層B單位1名穿着打扮像外傭的女子爬出窗外抹窗，「我見到時佢已在窗外抹緊，然後爬出爬入兩三次，過程大概15分鐘，最後佢自己爬返入去」，而此情況是首次目擊。

紅磡海逸豪園女子爬出窗外抹窗

從住戶提供的影片可見，1名穿深藍色上衣的女子赤腳爬出窗外，左手扶着窗框，右手拿着抹布擦拭窗戶，蹲下擦完後，左腳伸回屋內繼續擦，她當時身上並無繫着任何防墮裝置及安全帶。

1名穿深藍色上衣的女子赤腳爬出窗外，左手扶着窗框，右手拿着抹布擦拭窗戶。（讀者提供影片截圖）

女子左腳伸回屋內繼續擦。（讀者提供影片截圖）

女子當時身上並無繫着任何防墮裝置及安全帶。（讀者提供影片截圖）

目擊住戶：睇到我膽戰心驚

住戶說，由於與對面座距離較遠，故未有嘗試大叫喝止，他已即時向管理處反映事件，其後見到有兩名管理員走向第一座，不清楚後續如何處理，他直言女子行為「好危險」、「睇到我膽戰心驚」。

（facebook「筲箕灣西灣河關注組」）