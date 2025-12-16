外傭帶小孩英皇道馬路踩四輪車　途人拍下驚驗過程　網民：好牙煙

帶小孩外出要注意安全。有網民在炮台山目擊有外傭帶小孩過馬路驚險場面，當時外傭沒有使用斑馬線，在英皇道馬路中間的十字路口，扶住騎住四輪車的小孩，慢慢在馬路上前進，最後她見小孩不肯向前，急急連人帶車抱起他走上行人路，情況十分危險。不少網民都罵「好牙煙喎」、「呢啲唔係very bad，呢啲直頭係CXS」。



樓主發布影片見有外傭在英皇道馬路上與小孩過馬路，但沒有使用斑馬線。（Threads@helooabracadabra_777）

外傭見轉燈急急跑起小孩走到行人路旁。（Threads@helooabracadabra_777）

當時馬路上有不少車輛等候。（Threads@helooabracadabra_777）

有網民在Threads上發片，「嘩而家啲工人姐姐咁癲嘅，希望BB家人見到」。從影片可見，有外傭在英皇道與炮台山道交界的十字路口，沒有使用斑馬線或行人過路處，竟在馬路的十字路口上，扶住小孩及推住他的四輪車在慢慢過馬路，而當時有不少車輛正等紅燈。

外傭帶小孩十字路口過馬路

後來外傭見小孩不肯前行，當時見行車燈號快要轉綠燈，於是急急連人帶車抱起小孩，跑到行人路邊，影片到此結束。

外傭抱起小孩走到行人路。（Threads@helooabracadabra_777）

不少網民認為危險。（Threads@helooabracadabra_777）

有網民罵「呢啲唔係very bad，呢啲直頭係CXS」。（Threads@helooabracadabra_777）

影片引來不少網民批評「好牙煙喎」、「這個位置都發生了很多次嚴重交通意外喎」、「玩車到實戰出馬路」、「睇嚟僱主平時對姐姐唔太好」。

網民：唔會畀姐姐帶小朋友落街玩

有人表示「我身邊朋友有咁細個b，都唔會畀姐姐帶小朋友落街玩，姐姐生活成長嘅地方同我哋嘅標準太有距離」，亦有人認為「好好地教，有啲第一次出國，成世都係住黃泥地鄉下，真係唔識咁多嘢」。