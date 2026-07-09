雨中踢波！大馬足球賽3人疑遭雷擊倒地　28歲球員慘死、裁判重傷

馬六甲發生離奇雷擊奪命意外，1場足球友誼賽開賽時天氣良好，不料10分鐘後卻突降雷雨。一道驚雷，場上3人應聲倒地，其中1名28歲球員不治死亡、1名裁判重傷送院治理，另1名倒地者幸無大礙，逃過一劫。警察介入調查，發現死亡球員身上有多處灼傷，背部及臀部皮膚焦黑，並伴有右耳流血症狀。目前警方已排除他殺嫌疑，將死者遺體移送解剖以確認死因，該案被列為猝死案跟進調查。



馬六甲足球賽開賽10分鐘突降雷雨，3人應雷聲倒地。（AI生成圖片）

馬六甲足球賽開賽時天氣平穩

據《中國報》報道，事發於2026年7月5日下午5時30分（當地時間），林茂印裔元老足球隊（Rembau Indian Veteran FC）與丹絨米雅足球隊（Tanjung Minyak FC）在亞羅牙也青年之友綜合體育場進行足球比賽，開賽時天氣尚屬平穩，並無惡劣天氣預兆。

足球賽開賽時天氣尚屬平穩，並無惡劣天氣預兆。（AI生成圖片）

開賽10分鐘突降雷雨 3人疑遭雷擊倒地

賽事順利進行約10分鐘後，現場天氣突轉惡劣，天空開始落下毛毛細雨，雷鳴突響，場上3名人士疑遭雷擊應聲橫臥球場，分別為28歲球員達納斯、裁判及另1名參賽人士。

達納斯不治身亡 裁判送院救治 其餘一人無大礙

達納斯傷勢最為嚴重，當場陷入昏迷，隨後由當地民眾驅車送往醫院搶救，不治身亡，受傷裁判亦被救護車送院治療，另1名倒地人士因情況穩定未就醫。

警方介入調查案件，將死者遺體移送解剖。（AI生成圖片）

死者遺體遍布灼傷 背部臀部焦黑 右耳流血

警方檢查死者遺體，發現其左腳腳趾至大腿、左下腹均有明顯灼傷，背部及臀部皮膚焦黑，同時伴有右耳流血症狀。

警察排除他殺移送遺體解剖 案件被列猝死案調查

警方初步排除他殺嫌疑，為精準釐清死者真正死因，警方已將死者遺體移送馬六甲中央醫院解剖檢驗，案件暫列為猝死案跟進調查。

其他報道：驚悚！男子堅持冒雨釣魚 遭雷擊中身亡 釣場老闆娘曾勸收竿被拒

近日內地天氣不佳，時有陣雨伴隨雷暴。南京1名男子日前冒雨到釣場釣魚，疑忽視釣場老闆娘勸告，堅持釣魚，最終慘被雷撃中身亡。有自稱是男子親戚的網民在網上表示男子是家中獨子，只有29歲，並指責釣場老闆「你有推卸不了的責任。下雨天，不應該讓人家釣魚」。



網上流傳影片指南京1名男子冒魚到釣場釣魚，被雷擊中不幸身亡。（抖音影片截圖）

根據內媒《瀟湘晨報》報道，事發於8月19日，江蘇南京棲霞區青龍尾釣場1名男子釣魚時被雷撃中身亡。有目擊者用手機拍攝當時情況，將影片上傳至釣友群組提醒他人，並指「雷撃的一瞬間，就在我眼前」。

從網上流傳影片可見，該男子倒臥釣場草地，另1名男子正跪在地上為他進行心肺復甦，旁邊散落一地雜物。同時，有圍觀者在驚呼要盡快求救，「快快快！打120！」。

上傳影片者留言指，被雷擊中的男子「右手臂疑似燒焦脫皮，一切等警察叔叔來最終判定」。同時，他亦勸釣友不要冒雨釣魚，「雷雨天躲在安全地點」。另有1名疑為男子親戚的網民就留言指男子是家中獨子，只有29歲，並批評釣場老闆，「老闆，你有推卸不了的責任。下雨天，不應該讓人家釣魚，是我姐夫的，妹妹家孩子，就這麼一個兒子，才29歲」。

全文：驚悚！男子堅持冒雨釣魚 遭雷擊中身亡 釣場老闆娘曾勸收竿被拒