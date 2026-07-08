美國迪士尼開園70年迎第10億名遊客　8歲幸運壽星喜獲獨家VIP禮遇

美國加州迪士尼樂園（Disneyland Resort）迎來歷史性里程碑，在開園超過70年後，正式迎接第10億名遊客。一名來自亞利桑那州（Arizona）的8歲男童安德烈斯・羅伯斯（Andres Robles）原本只是與父母前往樂園慶祝生日，沒想到幸運成為第10億名入園遊客，獲得一連串驚喜禮遇。



迪士尼在園區美國小鎮大街（Main Street U.S.A.）火車站月台舉行特別儀式，由米奇與米妮親自迎接羅伯斯一家，並共同揭曉更新後的園區人口紀念牌，上面寫著「Population 1,000,000,000（人口10億）」，象徵迪士尼樂園正式迎來第10億位訪客。

加州迪士尼樂園迎來歷史性里程碑，正式迎接第10億名遊客。（X@Disney Parks）

第10億位訪客獲VIP待遇

除了紀念儀式外，羅伯斯一家還獲得專屬VIP導覽服務，包括參觀創辦人和路迪士尼（Walt Disney）的私人公寓、體驗新開幕的「飛越美國」（Soarin' Across America）遊樂設施，以及多項平時難得享有的獨家體驗，讓原本的生日旅行成為畢生難忘的回憶。

迪士尼樂園總裁艾斯托里諾（Jill Estorino）表示，迎接第10億名遊客是園區發展的重要里程碑，也見證數十年來無數家庭選擇在迪士尼創造珍貴回憶。她指出，自1955年7月17日開園以來，迪士尼始終秉持和路迪士尼打造「全家人都能一起同樂」的理念，持續帶給全球遊客歡樂與感動。

8歲男童安德烈斯羅伯斯（Andres Robles）在迪士尼樂園園區美國小鎮大街（Main Street U.S.A.）火車站月台參加特別儀式，由米奇與米妮親自迎接羅伯斯一家，並共同揭曉更新後的園區人口紀念牌。（X@Disney Parks）

迪士尼樂園目前已從最初單一主題樂園，發展成涵蓋迪士尼樂園（Disneyland Park）、迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）、三座主題飯店及市中心迪士尼商圈（Downtown Disney District）的大型度假園區，並成為全球迪士尼主題樂園發展的重要典範。此次迎來第10億名遊客，也為即將到來的開園71週年增添紀念意義。

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