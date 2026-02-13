迪士尼爆紅「壞皇后」遭除名　自爆因「這句話」踩線嚴重違反規定

美國加州迪士尼樂園以「毒舌」爆紅的「壞皇后」扮演者莎賓娜．馮．B（Sabrina Von B.），服務長達8年，吸引全球各地粉絲慕名前往，只盼能夠被她臭罵一頓。



但日前她卻無預警被解雇，外界瘋傳被開除的原因可能是「太紅了」，直到近日，她在接受外媒《NewsNation》專訪時，才首度打破沉默，證實是因為自己說了「這句話」踩到紅線。

美國加州迪士尼樂園「壞皇后」扮演者Sabrina Von B.日前無預警被解雇，她在接受外媒專訪時，才首度證實是因為自己說了「這句話」踩到紅線。（YouTube@Fantasytravelers）

「壞皇后」被解雇 竟只因1句話

莎賓娜在訪談中坦言，解雇的消息來的相當突然，讓人十分意外。她透露，導火線其實源自於一支在網路上竄紅的影片。當時，因迪士尼傳出將「壞皇后」等角色調整為季節限定，因此引得不少粉絲上前詢問。

結果她在與遊客互動時，以角色的身分表示：

如果你們希望我全年出現，就去「市鎮會堂」（遊客服務中心）投訴，讓他們聽到你們的聲音。

不過正因如此，她打破了迪士尼樂園的「魔法鐵律」，也就是「維護演出」（Protect the Show）的政策。這項規定的核心在於，絕不能在遊客面前做出任何與「故事世界觀」相牴觸的事情。因此當她慫恿遊客去向迪士尼請願保留角色的時候，就已嚴重違反該項規定，最後被高層發現，並予以解雇。

回顧從18歲到26歲，在迪士尼8年的時光，莎賓娜強調，這段經歷仍是她的榮幸。除了壞皇后，她還曾扮演過梅菲瑟、阿嘉莎和崔梅恩夫人等經典反派。而雖然如今離開迪士尼的舞台，但她強調，未來還是會持續專注在個人演藝事業，「如果你想關注我的演藝之旅，或是想看卸下角色後真實的我，歡迎來追蹤我。」

