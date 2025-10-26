上海迪士尼驚現「山寨Premier Access」聲稱免排隊　入園方知被騙

近日，上海市浦東新區人民法院對一起打着迪士尼「VIP免排隊套餐」名號，實施詐騙的案件作出一審判決。



被告人姚某某、吳某某因合同詐騙罪分別被判處有期徒刑一年二個月、十個月，並處相應罰金。姚某某不服判決提起上訴，後自行撤回，目前判決已生效。

騙徒打著上海迪士尼「VIP免排隊套餐」名號，實施詐騙。（微博@看看新聞）

帶到遊樂設施門口就離開了 一家四口付了3400人民幣：

2024年7月至8月，姚某某組織人員在社交平台發布「迪士尼免排隊攻略」「快速入園秘籍」等訊息，稱可以為遊客提供「VIP套餐」，享受迪士尼樂園免排隊、快速通道等服務。遊客一旦點擊鏈接或留言諮詢，將被引導至其他平台，由「旅遊顧問」推銷套餐，以「提前入園」「專屬導覽」「十餘個項目快速通行」等為賣點，價格從每人799元至4880元人民幣不等，誘導遊客簽訂協議並付款下單。

實際上，姚某某等人與迪士尼樂園沒有建立任何合作關係。遊客付款後，吳某某組織無證導遊前往現場帶團，「專屬導覽」實為臨時拼團，部分導遊中途「失聯」，甚至僅通過微信進行「遠程指揮」。不僅如此，承諾的「快速通行證」多數也未購買，或僅購買少量項目，節省出來的費用被姚某某、吳某某和無證導遊一起瓜分。

遇到遊客投訴及退款要求時，團隊就以拖延、搪塞等方式推諉處理，拒絕還款。經查，下單遊客損失共計達7.8萬餘元。

浦東法院經審理後認為，被告人姚某某等人通過註冊成立多家旅遊公司，組織人員在多個平台售賣「迪士尼VIP套餐」，宣稱可帶遊客快速遊玩樂園內項目，誘騙遊客簽訂旅遊合同並付費，但涉案公司並未與迪士尼建立合作，被告人姚某某等人收取錢款後，也並未購買或未足額購買快速通行證，其行為具有非法佔有目的，數額較大，構成合同詐騙罪。

上海迪士尼（視覺中國）

關於犯罪金額的認定，法院查明，被告人姚某某等人預謀不買或者少買「快速通行證」，進而佔有該部分差價款，且在被害人投訴追索時搪塞應付、拒絕退還，足見其主觀上對收取的「快速通行證」費有非法佔有的故意，客觀上採用了虛構事實、隱瞞真相的方法，應將該部分金額認定為犯罪數額。

被告人姚某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吳某某起次要作用，系從犯。兩名被告人能如實供述罪行，自願認罪認罰，積極退贓退賠，依法分別可以從輕、從寬處理。綜上，浦東法院作出一審判決。

再次提醒：去迪士尼遊玩一定要購買正規官方服務！