美國迪士尼樂園驚現「潛水衣大盜」！搶約15萬港元現金後跳湖潛逃

美國佛州迪士尼樂園的水上餐廳，15日驚傳離奇搶劫案。



一名身穿潛水衣與水肺裝備的男子，游到餐廳，綁住2名員工後，搶走約2萬美元現金（約15.5萬港幣），並潛入湖水逃逸，目前下落不明。

美國佛州迪士尼樂園的水上餐廳，15日驚傳離奇搶劫案。（示意圖，brian-mcgowan/unsplash）

事發餐廳「Paddlefish」，位於迪士尼泉（Disney Springs）湖畔（New York Post）

身穿潛水衣與水肺裝備的男性疑犯（New York Post）

綜合美媒報導，這家餐廳「Paddlefish」，位於迪士尼泉（Disney Springs）湖畔，當地警方指出，嫌犯先在岸邊藏好潛水裝備，隨後進入餐廳經理辦公室，當時員工正準備清點並存放當晚的營業款項。

警方表示，嫌犯強迫2名員工靠在房間角落，將他們綁住、並命令閉上雙眼，隨後搶走「介於1萬至2萬美元之間」（約7.7萬至15.5萬港幣）的現金。警方說，嫌犯犯案時間不到2分鐘。

一名員工驚恐透露：

他告訴我們閉上眼睛，不要動。

另一名員工則表示：

整個過程快得不可思議，他幾乎一進來就拿走錢然後消失。

警方初步研判，嫌犯在奪走現金後，再次穿上潛水裝備跳入湖中潛逃，警方隨後釋出一張監視畫面，顯示嫌犯身穿緊身衣、戴著護目鏡與手套，還疑似用噴漆破壞監視器鏡頭。

警方表示，這是一起「罕見且大膽」的案件，且嫌犯對周遭環境與餐廳動線非常熟悉。報導指出，所幸2名員工沒有受傷，事後自行掙脫並報警，而餐廳目前照常營業，但搶案已引發遊客高度關注。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】