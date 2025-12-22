大陸遊客日機場霸位被台客勸阻　叫囂｢台灣是中國的、日語是狗語｣

日本東京羽田機場近日發生中國大陸與台灣遊客在候機室爆發爭執的事件，過程被其他旅客拍下並上傳網絡，迅速引起眾多網友關注熱議。



根據社交平台X「TotalNewsWorld」的分享，事件的起因為數名中國大陸遊客在候機區佔用多排座位，遭2名台灣旅客出面勸阻，雙方隨即發生口角。從網絡上傳的影片可見，其中一名中國大陸女遊客情緒激動，對台灣旅客大聲叫囂「台灣是中國的」、「出門在外先搞清楚政治」，同行旅客也不斷高聲喊叫，候機區一度相當混亂。

日本羽田機場發生因內地旅客佔位，與台灣遊客引爆衝突事件，圖位於羽田機場大廳。（X@turningpointjpn）

現場更多細節曝光：

期間，一名態度較為和善的中國大陸男性旅客曾試圖介入協調，伸手搭向台灣男性旅客肩膀想要溝通，卻被同團女子拉回，並出言斥責：「你給我死過去。」雙方衝突未見緩解，機場航警隨後也到場處理。航警到場後，由能以日語溝通的台灣旅客向警方說明事件經過。

部分中國大陸旅客疑因語言不通而更加激動，對台灣旅客大叫「要說人話」、「你們說狗語啊」，相關言詞也成為日本網友討論的焦點之一。日網友表示：「原來日語不是人話呀！那為什麼還要來？」也有表明是中國大陸人的網友留言：「我覺得太丟臉了，好羞恥。愛國有政治立場，不代表沒素質。」

此影片曝光後，眾多網友紛紛留言撻伐，批評在他國機場高聲爭吵，甚至涉及政治言論與辱罵的不當行為，並質疑當事旅客的公共場合禮儀。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】