東北大媽日本地鐵「手機開大聲看九三閱兵」　遭乘客勸止激動反罵

中國九三閱兵於9月3日在北京天安門廣場舉行時，日本地鐵上一位抖音創作者「東北老媽在日本」竟以高音量播放閱兵直播影響他人，遭另一名疑似也來自中國的乘客勸阻後，激動大聲還擊，接着又說會情緒激動是因為「血脈覺醒」。



該事件經知名居意大利華僑作家「李老師不是你老師」於X平台轉發後，引發網友熱議。

日本地鐵上一位抖音創作者「東北老媽在日本」以高音量播放九三閱兵，遭疑似中國乘客勸阻後激動大聲還擊。（X@whyyoutouzhele）

從李老師不是你老師分享的影片中可見，東北老媽在日本當天於日本地鐵上觀看閱兵直播。特意違反日本地鐵保持安靜的「電車禮儀」將手機音量調高，公然在車廂中播放。

這一舉動引起同車廂乘客不滿，現場另一名疑似中國人的乘客主動上前提醒，勸說：

公共場合不要外放。

不料遭到勸阻後，該名創作者的母親情緒突然變得激動，大聲回嗆：

跟你有啥關係啊？你誰啊你？我是中國人，我看不行嗎？跟你有什麼關係？我自己看跟你有什麼關係？你太吵了。

態度十分強硬。

接着東北老媽在日本又於影片中對此辯稱，母親之所以如此，是因為觀看閱兵直播時產生「血脈覺醒」。

影片曝光後，不少網友在X平台貼文底下留言：

「血脈覺醒，但絕不回國」

「怎麼不滾回中國去？」

「這麼愛國，建議遣返」

「都覺醒了，日本禮遇送他們離境就好了」

「血脈覺醒居然演變成地鐵公然騷擾他人……恭喜，你把愛國心變成了純粹的混亂。有些自豪感，還是留在家裡比較好。」



