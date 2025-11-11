疑不滿製作速度慢　中國籍女顧客與大馬店員口角後怒潑咖啡兼掟杯

馬來西亞知名連鎖咖啡品牌ZUS Coffee近日登上中國社交平台熱搜，其源於一場激烈衝突：一名中國籍女顧客疑因不滿製作速度過慢與店員發生口角，當店員請她出去時，她當場情緒失控，不僅大聲咆哮店員，還向對方潑咖啡並將杯子砸向對方，引發當地網民譁然。



綜合馬來西亞媒體報道，事件發生於本月9日，涉事女子在等候飲品時與店員產生口角，並拍攝店員。之後，女店員要求事主「出去」，事主情緒激動，怒斥「我在這裡消費，為什麼要我出去？」隨即將桌上咖啡潑向店員，並一邊邊怒罵髒話「X妳媽」，一邊揮舞櫃台物品，期間還把杯子朝對方扔出。而被潑的女員工被挑起情緒後亦作出反擊，雙方一度爆發肢體衝突，場面極度混亂。

女店員要求「出去」進一步激怒事主。（影片截圖）

女子隨即將桌上咖啡潑向店員，並一邊邊怒罵髒話「X妳媽」，一邊揮舞櫃台物品，期間還把杯子朝對方扔出。（影片截圖）

被潑的女員工被挑起情緒後亦作出反擊，雙方一度爆發肢體衝突，場面極度混亂。（影片截圖）

場面火爆的畫面被其他顧客拍下後，迅速在社交平台瘋傳。眾多網友痛批該名顧客丟自己國家的臉，並紛紛對店員表達同情，甚至要求公司公開表態，揚言若涉事員工遭處罰的話，將發起抵制。

10日，ZUS Coffee發表聲明表示，已在事發後主動了解情況，並為受害店員提供心理與工作支援。涉事員工並未遭解僱，目前正在從事件中恢復，公司希望外界能夠給予她時間與空間，並承諾將對事件進行謹慎且公平的審查。公司又強調，在服務業前線工作從來都不容易，事情不應該發展到這樣的地步。同時呼籲外界尊重當事人私隱，勿再散播影片或不實謠言。

