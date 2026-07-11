上水馬路旁曬魚乾！目擊者嘲：休漁期，請勿捕撈　網民轟：好污糟

曬乾食物既可殺菌亦方便儲存，但擺放位置必需乾淨衛生！本港有女生在Facebook群組「上水人大聯盟」上載1張照片，顯示烈日當空下，有多塊紙皮鋪在街邊交通燈位旁的單車停泊位石壆，紙皮上有放有多塊魚乾，相信物主打算趁陽光猛烈而曬魚乾。不過現場車來車往，恐怕魚乾除了吸收陽光精，也盡吸廢氣塵埃。



紙皮上有放有多塊魚乾，相信物主打算趁陽光猛烈而曬魚乾。。（Facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

網民笑言：馬路咁多塵，魚乾實別有一番風味

樓主在帖文指事發今年7月3日，又嘲諷「休漁期，請勿捕撈」。許多網民亦留言「好污糟」、「自製『沙』甸魚」、「馬路咁多塵，魚乾實別有一番風味」。

根據現場環境，相信是上水龍琛路近龍豐花園對開單車位旁的石壆，現場行車路不時有車經過，若在此曬魚乾，存在食物安全隱憂。（Google街景地圖截圖）

現場馬路不時有車輛經過

雖然樓主沒有交代事發地點，但根據現場環境，相信是上水龍琛路近龍豐花園對開單車位旁的石壆，根據Google街景地圖，現場兩邊行車路不時有車經過，若在此曬魚乾，存在食物安全隱憂。

食物存放在4℃至60℃長達2至4小時 容易滋生各種細菌

食物環境衞生署轄下的食物安全中心在官方網站寫明，食物若存放在4℃至60℃的「危險溫度範圍」內，長達2至4小時，容易滋生各種細菌，此理論已獲科學實證支持，市民不應食用，必須棄掉。

食物若存放在4℃至60℃的「危險溫度範圍」內，長達2至4小時，容易滋生各種細菌，此理論已獲科學實證支持，市民不應食用，必須棄掉。（食物安全中心官網截圖）

本港今年休漁期由5月1日開始至8月16日結束

另外，根據漁農自然護理署官方網站，2026年南海伏季休漁時間由5月1日開始至8月16日結束。

（Facebook群組「上水人大聯盟」）

其他報道：大埔露天肥豬膏放題？貨車尾驚見多隻鷺鳥覓食 網民嘲︰食咗三高

即使是不值錢的下欄食材，都應該妥善處理。網上流傳1條影片，顯示有密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食，目擊者在帖文留言表示：「司機，你再唔返嚟，啲肉被啲雀食晒㗎啦！」



大量網民留言討論，指出現場是大埔富善街停車場，相信該批肥豬膏是用作炸豬油，更有人上載在現場拍攝的同類照片。許多網民留言指「日日都有㗎啦」、「開餐啦喂」、「露天放題」、「非法餵飼」、「食咗三高呀」。



1輛密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1輛密斗貨車停在路邊，有多籃疑似肥豬膏放在尾板上，完全「無遮無掩」，吸引數隻鷺鳥到覓食。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民上載在現場拍攝的同類照片。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

全文：大埔露天肥豬膏放題？貨車尾驚見多隻鷺鳥覓食 網民嘲︰食咗三高